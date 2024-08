Superbožský režim ve Windows je bizarní adresář, ve kterém je více než tisíc konfiguračních nástrojů úplně na všechno

Ve světě Windows máte jen tři životní jistoty. Tou první je samozřejmě Editor registru – pravděpodobně nejošklivější a hned po PowerShellu zároveň ten nejmocnější program celého operačního systému.

Druhou jistotou jsou jen o něco méně opelichaní dinosauři z dávných věků. Třeba Editor místních zásad skupiny, kterému rozumí zhruba tak patnáct lidí na této planetě a po spuštění vás teleportuje do uživatelského rozhraní pozdních devadesátek. Když trošku přivřete oči, možná se vám na konci tunelu zjeví i propocená košile Steva Ballmera.

Božský režim je tu s námi už 14 let. Nejméně

A konečně do třetice to je Božský režim. Lidstvo jej poprvé objevilo v roce 2010 jako důmyslný fígl, který na jedné hromadě zobrazí desítky a desítky systémových odkazů, jenž vedou na jednotlivé skryté nástroje a funkce, o kterých dobrá polovina majitelů počítače s Windows ani netušila, že je tam vůbec má.



Božský režim v Jedenáctkách, tedy skládka dvou stovek zástupců na systémové nástroje a konfigurační dialogy ve Windows

A přitom je to tak jednoduché. Prostě jen stačí vytvořit složku třeba na ploše Windows a pojmenovat ji jako:

Božský režim.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

(Spojení „Božský režim“ se ale nakonec pod ikonou zástupce neukáže)

Zbytek už zařídí fabrika na kouzla z Redmondu. Funguje to ve Windows 7, funguje to v Osmičkách, funguje to v Desítkách, no a dokonce i ve Windows 11, které na jedné hromadě zpřístupní úctyhodných 204 odkazů tematicky rozřazených do skupin.

Věděli jste například, že máte v systému editor písma? Že ne? Nebojte, já také ne. Však si ho zkuste sami dohledat.

Stárnoucí geekovina, ale ještě pořád praktická

Božský režim je v prvé řadě roztomilá geekovina, ale nakonec i docela praktický pomocník, z nejpoužívanějších nástrojů si totiž můžete vytvořit zástupce a vynést je třeba na plochu. Poté se k nim dostanete mnohem rychleji než blouděním ve starých dobrých Ovládacích panelech a nabídce Start.



Vybrané položky z Božského režimu jako zástupci na ploše

Prehistorický Božský režim nicméně neumí pracovat s novou konfigurací v moderní aplikace Nastavení, do které se přitom z Jedenáctek přesouvá stále více nástrojů.

To je dnes už vážný nedostatek a právě ten řeší ještě lepší (Super)božský režim.

Superbožský režim

Dvě stovky odkazů na konfiguraci systému je sice úctyhodné číslo, jistý ThioJoe z GitHubu jich ale chtěl mít na jedné hromadě ještě několikrát více, a tak si zbastlil Windows Super God Mode, o kterém teď píše každý web a blog pro power usery.

Superbožský režim na to jde trošku jinak, je to totiž skript v PowerShellu, který po spuštění zobrazí grafické okénko, v němž nastavíte, co všechno má pročmuchat a jak se má jmenovat hotová složka (začátečníci, nechte raději vše ve výchozím stavu!).



Adresář Superbožského režimu

Poté sám vytvoří adresář, který tentokrát bude podle verze operačního systému čítat mnohem více položek. Skript aktivně hledá odkazy ve Windows, takže to zabere klidně i pár minut podle toho, co všechno zaškrtnete.



A jeho obsah roztříděný do základních skupin

1 082 nástrojů na jedné roztříděné hromadě

V mém případě na Windows 11 23H2 to dělalo dobrých 1 082 nalezených položek rozřazených do několika hlavních skupin.

System Settings: Tady najdete stovky odkazů na dílčí konfiguraci v moderní aplikaci Nastavení. Pokud často řešíte třeba Bluetooth, můžete si na plochu z nabídky přenést stejnojmenného zástupce.



Několik set odkazů do moderní aplikace Nastavení. Díky tomu si mohu vytvořit zástupce třeba pro rychlý přesun do konfigurace Bluetooth

All Task Links: Tady na vás zase číhá několik set zástupců na klasické úlohy. Třeba vytvoření nového uživatele. Je to tedy velkou měrou analogie původního Božského režimu.

Special Named Folders: Rychlý přístup zhruba ke stovce systémových a uživatelských adresářů se speciální funkcí na jedné hromadě. Třeba AppData s uživatelskými soubory aplikací (konfigurace programů atp.), Fonts a tak dále.



Rychlý přístup ke složkám se speciální funkcí

URL Protocols: Tato složka obsahuje systémové a aplikační protokoly URL na různé programy, nástroje a funkce. Takže třeba ms-widgets:/// otevře Widgety, ms-print-queue:/// tiskovou frontu atp. Jen připomenu, že se opravdu jedná o zaregistrované systémové/aplikační předpony webových adres, takže zmíněnou ms-widgets:/// můžete klidně zavolat i z adresního řádku Chromu, Firefoxu, Edge apod.



Aplikace a nástroje můžeme spouštět i skrze URL

Deep Links: Další zásobička odkazů na nástroje a programy ve Windows a jejich konkrétní pozice. Superbožský režim zde vyčmuchal třeba dílčí nastavení vestavěného antiviru ve Windows 11.



Deep Links jsou speciální odkazy, které mnohdy vedou do konkrétní pasáže moderního programu – v tomto případě do dílčího nastavení vestavěného antiviru ve Windows

CLSID Shell Folder Shortcuts: Komunitní udělátko nakonec vypátralo ještě jeden typ adresářů a nástrojů, které evidují ledacos počínaje přístupem ke Koši a konče třeba seznamem nainstalovaného softwaru a doplňků OS jménem Programy a funkce.



A ještě jeden adresář plný odkazů na všemožné nástroje ve Windows

Protože se můžeme ve světě Windows dostat k jednomu nástroji vícero způsoby, Superbožský režim pochopitelně obsahuje duplicity, nicméně i tak je to prozatím asi nejucelenější nabídka rychlých odkazů na stovky nástrojů, funkcí a dialogů v redmondském operačním systému.

Jak se to instaluje

Protože spouštění skriptů v PowerShellu vyžaduje patřičná práva, součástí balení i je i dávkový soubor SuperGodMode-EasyLauncher.bat, který vše nastaví a nastartuje. Nemusíte se ale obávat žádných skrytých lumpáren.



Instalace Superbožského režimu, tedy automatické vytvoření složky s více než tisícovkou systémových zástupců. Nebojte se, se systémem se nic nestane

Ostatně, jak *.bat, tak samotný skript *.ps1 jsou běžné textové soubory a můžete do nich bezpečně nahlédnout třeba v Poznámkovém bloku, abyste se ujistili, že vám namísto Superbožského režimu strojově nesmažou celý počítač.



Skript projde systém a pokusí se vyčmuchat všechny systémové odkazy na nejrůznější nástroje, speciální složky a další harampádí ve Windows

Pokud jste tedy stará škola, která chce mít na jedné hromadě skoro úplně všechno, na co je možné ve Windows vytvořit zástupce, Superbožský režim je tu přesně pro vás.