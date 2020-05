Stýská se vám doma po hluku kanceláře? Vyzkoušejte Sound of Colleagues

Pokud zůstáváte i v květnu doma a patříte jinak mezi ty, kteří tráví pracovní týden v open spacu nebo větší hlučné kanceláři, možná se vám už trošku stýská po takovém tom pracovním šumu.

Je-li to i váš případ, pomůže vám drobný web The Sound of Colleagues, který všechny tyto ruchy dodá, přičemž si můžete pomocí posuvníků s hlasitostí namixovat vlastní kancelářský ambientní hluk.

K dispozici máte zvuky telefonu, kávovaru, tiskárny, štěkot kancelářského psa (?) nebo třeba ťukání na klávesnici. A pokud nic mixovat nechcete, k dispozici je dokonce i hotové album na Spotify.



Namixujte si hluk z kanceláře. K lepší uvěřitelnosti chybí více lidského upřímného hlasu –třeba nějaké té nadávky.

Celé to má jen jednu vadu na kráse. Ambientní hluk je poněkud bezpohlavní – sterilní! V podobně tiché kanceláři bychom určitě pracovat nechtěli, chybí totiž hlasité brainstormingy ze života, občasné výbuchy peprných nadávek a další decibelové projevy skutečného a živého českého člověka.