Střih videa levně a přitom s hromadou funkcí: Vegas Movie Studio

Čas od času se na Živě.cz blíže podíváme na nějaký program, který by se širšímu spektru počítačových uživatelů mohl líbit. Teď to bude Vegas Movie Studio 14. Zaprvé proto, že máme léto a s ním dovolené a zvýšenou produkci videí, které bude nutné nějak zpracovat, a za druhé proto, že tuto povedenou střižnu už dále nevyvíjí Sony, ale německý Magix Software. A do nové verze zapracoval mnoho novinek.

Vegas šestkrát jinak

Střihový program Vegas je u nás poměrně oblíbený, bohužel je to dáno především nelegálním šířením starších verzí. Jenže vedle profesionálního velkého Vegas vznikl ještě za Sony odvozený program Movie Studio cílený na domácí uživatele. Nabídl stejné prostředí, stejné ovládání, jen některé pokročilé funkce chyběly. O Movie Studiu se ale paradoxně moc nevědělo, což chce Magix zjevně změnit, a tak programu propůjčil jméno „velkého„ Vegas, kterému se nyní říká Vegas Pro.

Aktuálně si tedy můžete vybrat:

Vegas Pro

Vegas Pro – plná verze za 14 100 Kč

Vegas Pro Edit – odlehčená verze bez některých efektů za 9 400 Kč

Vegas Pro Suite – program s rozšířenou nabídkou efektů za 18 800 Kč

Vegas Movie Studio

Vegas Movie Studio – silně omezená verze za 1 180 Kč

Vegas Movie Platinum – standardní verze za 1 890 Kč

Vegas Movie Studio – rozšířená nabídka efektů a nástrojů za 3 300 Kč

Co z toho vypadá nejzajímavěji? Vegas Movie Platinum za 79 dolarů, v přepočtu 1 890 Kč. A právě na tuto verzi se dnes podíváme. Umožní totiž zpracovávat videa v prostředí plného programu Vegas, přičemž žádná z pokročilých funkcí nechybí a poradí si i s tvorbou v rozlišení 4K.

Hlavě rychle a efektivně

Movie Studio dlouho setrvávalo ve verzi 13, během které došlo k převzetí vývoje od japonského Sony do rukou německého Magixu. Ten před pár měsíci vydal novou verzi 14 a přidal požehnaně novinek. Je přitom znát inspirace vlastním videoeditorem Magix Movie Edit Pro. Obě vývojové větve se evidentně inspirují navzájem, ale vývoj obou zůstává zachován.



Vegas Movie Studio 14. Na první pohled klasická střižna. Při své ceně a zacílení na domácí uživatele toho umí překvapivě dost

Jedna změna je patrná na první pohled - Vegas už není šedé. Typicky šedé uživatelské prostředí, které leckdy odradilo neznalé uživatele hned po otevření programu, bylo nahrazeno tmavým. To už je standard, kterého se nikdo nezalekne. Lépe v něm vynikne samotný obsah.

Jinak je vše při starém - vlevo nahoře oblast pro obsah, vpravo nahoře náhled, pod tím prostor pro časovou osu a jednotlivé stopy. Můžete jich mít až 200. Prostředí si můžete přeskládat, jak chcete, klidně vytrhnout jednotlivé části a přesunout na druhý monitor. Vše dobře funguje i na 4K monitoru, nebo notebooku s velmi jemným rozlišením.

Ovládání je přirozené a velmi svižné. Zdržovat nebude ani indexace vkládaných záběrů, pár sekund si počkáte jen v případě objemově větších souborů. Jednotlivé záběry lze na časové ose různorodě seskupovat, rozdělovat, prolínat a upravovat. Skvěle tu fungují klávesové zkratky.

Rychlé práci přispějí i praktické fígle, jako je automatické prolínání překryvných klipů, nebo třeba změna rychlosti na potřebnou délku tažením okraje klipu se současným držením klávesy Ctrl.



Prostředí programu si můžete libovolně přenastavit. Dobře funguje i na jemném rozlišení a využívat můžete i druhý monitor

Upravit, otočit, doplnit efekty

Možností efektů a přechodů je nespočet. Můžete si vytvářet i vlastní předdefinované pro rychlejší pozdější aplikaci. Efekty lze aplikovat jak přímo na klip, tak na celou časovou osu. Dále platí, že lze vždy definovat i klíčové snímky a na základě nich pak změnu vlastností efektu v čase. Většinu z nich lze ještě dopodrobna nastavit, to stejné platí i pro přechody.



Jen volbou funkce to nekončí. Každou si můžete ještě dopodrobna nastavit

V nabídce najdete vše, co byste očekávali. Úpravy expozice a barev, filmové efekty, stabilizaci, doostřování, světelné efekty, pokročilé možnosti klíčování, rozostření a hromadu zřídka využitelných „blbůstek“. Ve verzi Platinum potěší přítomnost sady atraktivních moderních efektů NewBlueFX včetně titulkovače s mnoha šablonami. To se hodí, protože výchozí nabídka titulků je jen strohá a po stránce designu zastaralá.

Všechny efekty lze aplikovat nejen na jednotlivé klipy, ale i na celou stopu. V té navíc můžete aktivovat editační obálky – pro viditelnost u videostopy a pro hlasitost u audiostopy.

Kromě efektů lze upravovat také geometrické vlastnosti klipu, tj. ořez a natočení. Opět je to možné aplikovat pro každý klip zvlášť nebo pro celou stopu a lze tyto vlastnosti měnit v průběhu času. Tzn. snadno uděláte plovoucí okno, text nebo zkrátka cokoli s průběžným posuvem, natočením nebo změnou rozměrů. Využít toho lze typicky u slideshow s fotkami, ale třeba také pro multizáběrové kompozice.



Práce s geometrickou rozvržením záběru vyžaduje trochu představivosti

Volnost a možnosti jsou neomezené, ale třeba právě ořez, umístnění a rozpohybování snímků už chce chvíli cviku. Zrovna tohle moc intuitivní není, editace totiž probíhá skrze rámec výsledného záběru, nikoli prací s výřezem nad samotným klipem. Chce to trochu přepnout přemýšlení a pohled na věc, pak to začne dávat smysl a rychle se sžijete.

Z novinkových funkcí pak zaslouží zmínku zejména multikamerový mód. Když máte jednu scénu nasnímanou z více kamer, sdružíte je do jednoho kombinovaného náhledu a pak jen režisérským způsobem klikáte na záběr, který se má v daném čase zvolit. Je to velice rychlé a pohodlné řešení.



Jedna z novinek verze 14 - multikamerový mód. Velmi snadno zpracujete video scény snímané z více kamer. Zde jsou na ukázku dvě kamery, zvládne však až čtyři.

Pro videokutily

Pochvalu zaslouží nápověda. Kromě té klasické je tu ještě funkce „Show me how“ s tutoriály, nebo nástroj zvědavého kurzoru, se kterým stačí ukázat na něco, co vám není jasné a dostanete hned potřebné informace.

Co ale v programu chybí, to jsou nějaké automatizované funkce. Ty se dnes dostávají do módy a videoeditory již celkem běžně umí klipy samy sestříhat nebo alespoň opatřit nějakou šablonou, ze které pak vycházejí všechny grafické prvky výsledného klipu. Nic takového tady není, všechno si musíte vytvořit sami zcela podle svého. Když jsme u těch nedostatků, některým může vadit absence češtiny.

Výsledek můžete poslat rovnou z programu na YouTube či sociální sítě, nebo uložit v různých formátech na disk. Kdo snad ještě pálí DVD, má i tuto možnost. Spolu s programem dostane i samostatný Vegas DVD Architect pro tvorbu menu atp. Důležitější v dnešní době však je, že se dá exportovat i do rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu s volitelným bitratem.

Ve výsledku je Vegas Movie Studio 14 povedená klasická střižna vhodná pro uživatele, kteří mají rádi proces zpracování plně pod kontrolou a nevyhledávají automatizované funkce. Chtělo by to zmodernizovat nabídku základních titulků a zpřehlednit některé dialogy s nastavením funkcí. Jinak je to program velmi rychlý, stabilní (během testu žádný pád, ani při zpracování extra velkých souborů) a přehledný. Po osvojení postupů a klávesových zkratech je zpracování videí velmi rychlé.

Koupit lze online přímo na webu tvůrců VegasCreativeSoftware.com nebo i jako krabicovou verzi u českých prodejců softwaru.