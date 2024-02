Střeva brýlí Apple Vision Pro. Neuvěřitelně komplikovaná konstrukce a jedno fakt divné rozhodnutí

Nejkomplexnější zařízení, jaké kdy Apple vyrobil. Neuvěřitelný mix elektroniky a optiky, designu a ergonomie. Ale také jedno zvláštní rozhodnutí, hned tři nové konektory a ohebná základní deska.

iFixit se specializuje na opravitelnost drobné spotřebitelské elektroniky zařízení. A také z toho dělá show, takže ty nej- novinky rozebere, natočí, vyfotí. Došlo také na brýle (spatial computer, prostorový počítač) Apple Vision Pro a je to hodně zajímavé divadlo…

V prvním článku vidíme kompletní rozborku, ale nejvíce pozornosti se upírá na kontroverzní EyeSight, tedy vnější displej, který zobrazuje digitální model očí. Recenzenti jej označili za bizarní, divný a zbytečný, iFixit potvrzuje zbytečnost a dodává, jaké komplikace přináší z hlediska konstrukce zařízení a jeho opravitelnosti.

Jak funguje EyeSight

Základem je OLED – technologie známá pro jasné barvy, vysoký kontrast a skvělou černou. Platí to i tentokrát, jenže v tomto případě následují čtyři další vrstvy, které optické kvality výsledného obrazu zásadně mění.



Obnažený displej.

Lentikulární vrstva. Je to jako ta vroubkované pohlednice z pouti, kterou nahnete do stran a ona vám ukáže postavičku pohybující se v několika krocích. Jen s tím rozdílem, že tady obraz servíruje displej pod touto vrstvou. Když Vision Pro zapnete poprvé, vytvoříte tzv. Personu – 3D avatar, který pak za vás vystupuje při videohovorech a jeho oči se zobrazují na vnějším displeji. Apple tento obraz rozřeže na proužky, které pak velmi přesně zobrazuje na displeji tak, aby lentikulární vrstva nad ním vytvořila 3D efekt – z různých úhlů pak oči vypadají trochu jinak, což má napomáhat přirozenému kontaktu s osobou uvnitř brýlí.



Detail lentikulární vrstvy a skrz ni zobrazené pixely. Displej a lentikulární vrstva jsou pevně spojené.

Rozšiřující vrstva. Má napomáhat 3D efektu, viditelnosti obrazu ze stran. Také se stará o jakousi integraci obrazu do černé lesklé přední části brýlí, aby z ní obsah jako by plynule, bez zřetelných okrajů vystupoval.



Mezi sklem a displejem je ještě tahle rozšiřující vrstva, která má napomáhat 3D efektu.



…pak už jen sklo vyboulené do tří rozměrů a na něm ochranný fólie. Mimochodem když ho rozbijete, nové vás bude stát 800 dolarů.

Zní to sofistikovaně, jenže výsledek je rozmazaný, tmavý, sotva viditelný a divný, má hrubé rozlišení, o přirozeném kontaktu s lidmi v okolí nemůže být řeč. Charlie Sorrel z iFixit přemýšlí, proč Apple něco tak nedokonalého a neapplovského pustil do finálního produktu. Tlačily termíny a už to nešlo vzít zpět?



Vlevo je grafika od Applu (jako by skrz brýle bylo vidět na skutečné oči uživatele) a vpravo realita – oči jsou malé a rozmazané.

Konektory, svorky, šroubky, konektory, svorky, šroubky



Když budeme pokračovat pod displej, otevírá se nový svět. Jedno z nejkomplikovanějších zařízení současnosti.

Jdeme dále. Pod displejem je to technologický orgasmus. Z hlediska opravitelnosti noční můra. Nenajdete jiné zařízení srovnatelné velikosti, ve kterém by bylo tolik konektorů, pomocných šasi, šroubků, fólií a lepítek.



Tohle je šasi, které nese obě očnice s čočkami a vnitřními displeji. Na druhém obrázku je displejový modul oddělený od čočky.



Základní deska s hlavními procesory je rozdělená do dvou částí, spojuje ji ohebný podklad.



Chlazení základní desky. Všimněte si dvou válcovitých objektů nad kruhovými průduchy.



...to je motor a mechanismus, který posouvá čočku/displej (IPD) v rozmezí 51 až 75 mm od oční bulvy





Komplikovanost vnitřností Apple Vision Pro je až neuvěřitelná.



Tady ještě celá rozborka na jedné fotce. Všimněte si modulu s kamerami zcela vlevo a jednoho ze dvou ventilátorů dole uprostřed.

Připravte si špendlík na SIM

Ne, brýle nemají SIM kartu, ale ten špendlík se stejně bude hodit. Vision Pro, to není jen samotné zařízení. Připojuje se k němu powerbanka a popruh s integrovanými sluchátky...

Některé z prvních recenzí uváděly, že je kabel pevně připojený do powerbanky, ale není to pravda. Zámek je skrytý uvnitř, stačí zasunout pin, kabel se uvolní a odhalí širší variaci na Lightning.



Vzhledem k tomu, že druhý konec kabelu má další proprietární konektor, alternativní powerbanky pro napájení Vision Pro se patrně jen tak nedočkáme.



S popruhy je to podobné, i na jejich uvolnění potřebujete pin. Uvnitř jsou integrovaná sluchátka, takže v Cupertinu vymysleli ještě širší lightning.



Tady máte všechny „lightningy“ pohromadě. Jen ten vlevo je Lightning s velkým L (v brýlích se nepoužívá), kterým se donedávna nabíjely iPhony a další hračky od Applu (pak přešly na USB-C).



Sofistikované a krásné jsou i zámky, kterými se ke sluchátkům připojuje týlní popruh.



iFixit ukazuje, že samotné brýle od Applu nejsou výrazně těžší než konkurenční Quest Pro. Rozdíl je až v externí baterii, kterou však nemusíte nést na hlavě. Kapacita integrovaných článků je dvojnásobek baterie v iPhonu 15 Pro.



Zajímavé je, že akumulátory tvoří jen polovinu hmotnosti celého battery-packu.