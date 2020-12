Street View bude moci fotit úplně každý. Pomůže rozšířená realita a mobil

Do map Googlu mohou nadšenci už celé roky nahrávat vlastní fotografie a také sférické panoramatické snímky, které se pak objeví ve vrstvě Street View. Stačí použít stejnojmennou mobilní aplikaci.

Samotné panorama vytvoříte buď pomocí fotoaparátu přímo v aplikaci Street View, anebo jej stáhne z připojené externí 360° kamery nebo úložiště na mobilu, pokud jste panorama vytvořili v jiném zařízení (třeba pomocí dronu).

Nově ale přibude ještě jedna možnost. Amatérští fotografové budou moci vytvářet i procházky – tedy sekvenci snímků z bodu A do bodu B, kterou Google prolne do spojité cesty, jako by ji skutečně zaznamenal automobil, tříkolka apod. To už skutečně připomíná klasické Street View.



Telefon nahraje záznam, pomocí ARCore jej korektně zorientuje a na serverech Googlu se ze snímků stane Street View – byť bez kompletního sférického pohledu

Novinka používá technologii ARCore pro rozšířenou realitu, která pomůže snímky správně zorientovat v prostoru. Pořízené fotografie pak ještě zpracují servery Googlu a vše se nakonec a po schválení objeví v mapě.

Byť se firma v blogu chlubí, že tak zpřístupní tvorbu Street View už opravdu skoro všem, zatím to úplně neplatí, novinka je totiž k dispozici jen v několika experimentálních lokalitách. Další budou přibývat postupně.



Nahrál jsem do Street View 360° JPEG vytvořený v dronu DJI Mini 2. Po schválení se objeví i v mapách. Některé povedené snímky mohou nasbírat i miliony zobrazení.

A proč vlastně fotit krajinu pro mapy Googlu, když za to nic neodstanete? Přinejmenším pomůžete ostatním v orientaci, pokud se vám totiž podaří pořídit dobrá fotka, může se objevit na vysokých pozicích včetně té hlavní na kartě nějakého místa. Pak nasbíráte klidně i několik milionů zobrazení.