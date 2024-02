Středočeský kraj zmodernizuje MHD. Fixní jízdní řády nahradí mobily a AI

V okolí Českého Brodu začne o letních prázdninách pilotní projekt poptávkové veřejné dopravy, která připomíná křížence MHD a Uberu. Cestující si budou vozy přivolávat mobilem, destinace ale budou pevné a po cestě se budou nabírat další lidi. Novinku minulý týden schválila Rada Středočeského kraje.

Poptávková veřejná doprava nemá fungovat celý den, ale jen večer od 19 hodin do půlnoci, kdy fixní jízdní řády nelze efektivně navrhnout. Buď jezdí hodně prázdných vozů, nebo se musí na zastávkách čekat moc dlouho.

„Hlavní funkcí poptávkové dopravy v rámci tohoto pilotního projektu bude navázání na vlaky linky S1 z Prahy a zajištění návazné dopravy v okolí Českého Brodu s dostupností do 15 minut). K dispozici budou dvě vozidla flexibilně reagující na aktuální poptávku,“ uvádí IDSK. Na Českobrodsku budou jezdit mikrobusy, což má výhodu i v tom, že řidičům bude stačit oprávnění B (místo D jako u velkých autobusů).

Cestující si budou vozy přivolávat pomocí aplikace PID Lítačka, s objednáním mají pomáhat i chatboti. Kdo má hloupý telefon, k dispozici bude též infolinka s virtuálním hlasovým asistentem. Na dispečinku pak počítač podle rezervací vybere vhodnou trasu a čas.

Současná legislativa zatím neumožňuje vytvořit plně dynamickou poptávkovou dopravu. Zákony o silniční dopravě a veřejných službách v přepravě cestujících totiž vyžadují přesné definice tras a jízdní řády s pevnými časy. Integrovaná doprava Středočeského kraje ale chce prolobbovat výjimku.

„Nová služba poptávkové dopravy musí být co nejatraktivnější, lidem nabídneme možnost co nejjednodušší objednávky a co nejrychlejšího vyřízení jejich požadavku. Díky velkému pokroku umělé inteligence v poslední době máme ambici vytvořit takový systém, který se stane příkladem i pro ostatní regiony či města,“ říká projektový manažer poptávkové dopravy IDSK Lukáš Kubálek. IDSK pak chce výsledky pilotu sdílet i s Prahou a jinými kraji.