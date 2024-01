Streamujte s lepším zvukem. Návod, jak v mobilu přepnout na externí Bluetooth mikrofon

Když budete chtít streamovat z mobilu, narazíte na problém, že YouTube, Facebook, ale i jiné programy berou zvuk jedině z vestavěných mikrofonů. Jde tomu však pomoci.

Existuje řada situací, kdy chcete natáčet do záznamu či přenášet online video mobilním telefonem a není vůbec vhodné k tomu využívat jeho vestavěné mikrofony. Máte k tomu k dispozici například mnohem kvalitnější Bluetooth konferenční mikrofon, True Wireless sluchátka nebo třeba náhlavní soupravu. Jenže při natáčení narazíte na problém, že nejde v telefonu nikde nastavit, aby využíval mikrofon z Bluetooth příslušenství namísto těch vestavěných. Vyzkoušel jsem na to celou řadu aplikací z Google Play, nicméně nakonec jen dvě dělaly to, co měly, a jen jedna i v případě, že byste přešli na jinou aplikaci.

Jmenuje se Bluetooth Streamer Pro 1 a je naprosto jednoduchá. Stačí připojit externí zařízení, spustit aplikaci a klepnout v ní na tlačítko Press to Activate. 2 Rázem se přepne streamování na zvuk z připojeného Bluetooth headsetu/konferenčního mikrofonu. A setrvá přepnutý i po minimalizování aplikace a přepnutí na jinou.