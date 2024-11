Strava změnila podmínky používání svého API. Může to zabít řadu užitečných služeb

Sportovní aplikace Strava, kterou využívá více než 120 milionů sportovců, změnila podmínky používání svého API. Nová pravidla platí od 11. listopadu a mohou zásadně ovlivnit fungování a někdy i existenci služeb, které s daty ze Stravy pracují. Vývojáři mají čas pouze jeden měsíc, aby se novinkám přizpůsobili.

API (Application Programming Interface) obsahuje sadu funkcí, se kterými se vývojáři a jejich systémy mohou propojit se Stravou. Dostanou do ní svoje data a sami mají přístup k datům a další funkcím Stravy. Díky tomu mohlo vzniknout množství nezávislých služeb, které Stravu rozšiřují nebo využívají novým způsobem. Neznamená to ale, že si z ní vývojáři mohou stáhnout cokoli. Přístup mají pouze k účtům a datům uživatelů, kteří jim to sami dovolí.

API se používá například k propojení Stravy s hodinkami nebo cyklopočítači Garmin. Aktivita se po ukončení synchronizuje do sportovního deníku Garmin Connect, který data hned prostřednictvím API odešle do Stravy. Není potřeba ruční nahrávání souborů, systémy se na výměně dat pomocí dohodnutých pravidel domluví samy. Zrovna Garminu se ale změna nijak nedotkne, protože používá pouze nahrávání. Strava nyní omezuje opačný směr – jejich stahování dat a možnosti jejich použití.

Tip: S API Stravy pracoval také jeden díl našeho seriálu Pojďte programovat elektroniku:

Už nespojíš data více lidí!

Nejzávažnější změnou je omezení přístupu k datům uživatelů Stravy. Uživatel u externích služeb uvidí pouze svoje vlastní záznamy. To způsobí velké potíže například trenérským aplikacím, protože trenéři přijdou o přehled aktivit svých svěřenců. Problémy čekají i služby, které porovnávají výkony a sestavují žebříčky. Strava už nedovolí zveřejňovat tyto analýzy ani v souhrnné nebo anonymní podobě.

Výrazně omezené bude i využití umělé inteligence. Aplikace už nemohou zpracovávat data ze Stravy pomocí AI – například pro analýzu tréninků a sportovní doporučení.

Strava sloužila také jako důležitý mezičlánek pro menší výrobce sportovních zařízení. Hodinky Google Pixel Watch, Samsung Galaxy Watch nebo AmazFit často nemají přímé spojení s dalšími aplikacemi. Proto používaly Stravu jako hub pro sdílení dat s ostatními službami. Stačilo připravit jednoduchý export do Stravy a uživatelům hodinek se hned otevřel svět mnoha dalších služeb.

Strava si rovněž vymiňuje, že nástroje třetích stran nesmějí kopírovat její vzhled a funkce. Musí být jasně rozlišitelné, kdy člověk používá Stravu a kdy něco jiného. Tato změna se může zdát zanedbatelná, ale co když Strava usoudí, že nástroje pro pokročilou analytiku jen kopírují její vlastní souhrny?

Příklad služeb, které využívají API Stravy Veloviewer: Pokročilá analytika pro cyklisty

Pokročilá analytika pro cyklisty Statshunters: Statistiky a aktivita tilehunting (něco podobného je Squadrats)

Statistiky a aktivita tilehunting (něco podobného je Squadrats) Intervals.icu: Analytika a plánování aktivit

Analytika a plánování aktivit Wandrer.earth: Podrobné analýzy, plánování, výzvy

Podrobné analýzy, plánování, výzvy Strautomator: Automatizace nad aktivitami

Automatizace nad aktivitami Elevate: plugin do prohlížečů s data a informacemi Seznam dalších aplikací najdete na webu Stravy. Dokonce ještě s neupravenou poznámkou „…až po aplikaci, která vám pomůže najít si ve svém okolí kamaráda, který běhá stejným tempem jako vy.“ Přesně tohle ale už nebude fungovat, protože je nově zakázané data porovnávat.

Je to škoda

Strava vysvětluje změny větší ochranou soukromí uživatelů a jejich dat. Chce také zabránit zneužívání informací při rozvoji umělé inteligence. Běžní uživatelé sice uvidí svoje záznamy v propojených aplikacích dál, ale změní se možnosti jejich zobrazení a využití. Některé nástroje možná úplně zaniknou.

Vývojáři i uživatelé změny kritizují. Vadí jim hlavně šíře omezení, která někdy znemožní rozumné využití API. A také poměrně krátký čas, který Strava dala vývojářům na to, aby se s novinkami vyrovnali.

Zajímavá je také poznámka ve vývojářském fóru, kde Strava změny vysvětluje: Příspěvky požadující nebo snažící se přimět společnost Strava ke zrušení obchodních rozhodnutí nebudou povoleny.

Strava má samozřejmě právo upravit své podmínky. Za uplynulé roky se ale díky své otevřenosti stala hlavním místem – doslova centrálním hubem – pro správu sportovních aktivit. Nová pravidla bohužel omezí a někdy možná i ukončí užitečné služby, které Strava sama nenabízí.

Oživeno v 18.00 | Strava po kritickém přijetí nových podmínek vydala zprávu, ve které se snaží změny vysvětlovat.

Uvádí, že nová pravidla se dotknou pouze 0,1 % aplikací. To je ale falešný argument. Většina aplikací totiž budou soukromé jednouživatelské skripty, které jen využívají API. Důležitý je počet lidí, které změny ovlivní.

Strava také tvrdí, že se snaží chránit soukromí svých uživatelů, kteří doposud nemuseli vědět, že se jejich data používají ve veřejných žebříčcích, heatmapách a souhrnech. Co ale potom brání vyžadovat při použití API výslovný a nepovinný souhlas s tímto způsobem použitím? Proč to rovnou zakazovat všem?

U využití AI se Strava opět odkazuje na soukromí uživatelů a jejich dat. Uvádí, že vývojáři třetích stran nemusí k trénování modelů AI přistupovat takto promyšleně a odpovědně jako ona.

Situace kolem nových podmínek pro využívání API se s novým vyjádřením Stravy nikam neposunula.

Další informace: Oznámení Stravy o změnách, Tisková zpráva, článek od DC Rainmaker