Strava změnila podmínky bezplatných účtů. Cyklisté pláčou, omezení se týkají i segmentů

Fitness aplikace Strava je jednou z nejoblíbenějších v kategorii sportovních záznamových aplikací a mezi cyklisty bezesporu nejoblíbenější. Těží ze silné komunity, chytrých funkcí a bezplatnému přístupu. Jenže nyní provozovatelé bezplatné účty přiškrtili.

Strava dlouho nabízela tři druhy předplatného po třech dolarech a každý si je mohl nakombinovat podle toho, jaké prémiové funkce potřebuje. Teď už je všechno shrnuto pod jeden účet, který stojí pět dolarů měsíčně (cca 126 Kč). Nové registrace dostanou při roční platbě dva měsíce zdarma, jinak žádné úlevy nejsou.

Pod placené funkce spadají tréninkové plány, sledování cílů, pokročilá analytika měření, online sledování polohy, heatmapy pohybu atd. Nově však pod prémiové funkce spadá i plánování tras a plné zobrazení žebříčků v rámci segmentů, tedy funkce, které byly doposud dostupné bezplatně a pomohly Stravě k dobití pozice nejsilnější cyklistické aplikace.

Bezplatný účet nadále zůstává v nabídce, ale poslouží primárně k osobním záznamům tras. I nadále je tedy možné prostřednictvím mobilu sledovat rychlost, vzdálenost, nadmořskou výšku, srdeční tep a vést si o aktivitách záznamy, zůstává rovněž možnost sdílet je s ostatními. Nadále zůstanou viditelné i segmenty, které je možné vyhledávat, prohlížet a zakládat nové, ale srovnávaní časů na nich už bude trochu omezené.

Segmenty jsou virtuálně stanovené úseky se zajímavými výjezdy či sjezdy, na kterých mohou cyklisté (ale i běžci) mezi sebou závodit. Kdo projede daným segmentem a zaznamenává si trasu, změří se mu čas a objeví se v tabulce s pořadím nejrychlejších jezdců. Nově z bezplatného účtu uvidíte jen deset nejrychlejších mužů a deset nejrychlejších žen. Plné zobrazení žebříčku, filtrování a porovnávání s ostatními už bude jen pro předplatitele.

Segmenty sloužily jako silný motivační prvek pro „hecování“ mezi kamarády, což teď bude komplikovanější. Omezení dosahují i do aplikací třetích stran, které nyní o data přijdou. Výjimkou jsou pouze smluví výrobci cyklopočítačů jako je například Garmin, kteří funkci segmentů integrují přímo do svých přístrojů. Tam vše sice stále uvidíte, ovšem jen se zaplaceným účtem na Stravě.

Právě Garminu by mohla aktuální situace pomoci, funkci segmentů totiž nabízí v rámci své aplikace Garmin Connect také, a to zcela bezplatně. Podmínkou je však vlastnictví cyklistické GPS nebo hodinek od Garminu, protože aplikaci do mobilu výrobce těchto přístrojů pochopitelně nenabízí. Přesněji řečeno - aplikace do mobilů samozřejmě existuje, ale slouží pro prohlížení záznamů pořízených přístroji od Garminu, nikoli k samotným záznamům tras přímo mobilem.

Za předplatné se schová i funkce plánování tras. Zatím je však ještě na webu viditelné vše jako doposud.