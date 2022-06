Strava má hromadu novinek a studenti dostanou předplatné s 50% slevou

Strava vypustila sadu novinek, vidět jsou na webu i v mobilních aplikacích (ty je nutné aktualizovat).

Nové typy měřených aktivit

Je to s podivem, ale Strava doteď neměla profil pro Horské kolo (zato exotický Velomobile ano, ale to je spíše z toho důvodu, že tito jezdci narušovali smysluplnost žebříčků v segmentech). Nový je profil Gravel Ride, Elektrické horské kolo a Trailový běh. V profilu těchto aktivit dostávají přednost metriky důležité pro terén, tedy profil trasy, nastoupané metry.



Nové typy aktivit jsou dočasně označené.

Terénní trasy v Plánovači

Není náhoda, že nové typy workoutů směřují do terénu. Strava totiž přidává i síť trailových tras do Plánovače. Namátkou se dívám, co v mém okolí Strava doporučuje jako trasu pro gravelové kolo a některé úseky jsou vyloženě nesjízdné. Je pochopitelné, že tento typ mapových dat je obtížné získat, takže tuto novinku používejte opatrně.



Plánovač Stravy a tři cesty mezi dvěma místy: silniční, horské a gravelové kolo

Při doporučování Strava nabízí statistiky, kdy se lidé nejčastěji na tyto terénní trasy vydávají a za jak dlouho je typicky zdolají. To se hodí hlavně v horách, když chcete zvýšit pravděpodobnost, že vás někdo najde, až si zvrtnete kotník. Zcela jasně tam také uvidíte, že v lednu je trasa zasypaná sněhem a neprůchodná.

Offline trasy

Důležitá funkce pro odlehlá území, kde je větší pravděpodobnost, že mobil zůstane bez signálu a tedy bez internetu. Do paměti telefonu se uloží trasa, podkladová mapa i heatmapa vytvořená na základě historie aktivit.

3D aktivity

V březnu Strava přidala 3D mapy, které při plánování tras pomáhají s lepší představou o terénu. To je velmi praktické, protože už vás nepřekvapí strmé stoupání, nebo hluboké údolí, které se na klasické 2D mapě jeví jako nenáročný rovný úsek.

Teď se 3D mapy dostávají i do Activity Feedu (zeď s aktivitami vás a vašich přátel). Mapu mohou do 3D přepnout pouze platící uživatelé, ale na zdi ji pak uvidí všichni.



Nahoře je standardní mapa, která se zobrazuje v přehledech, dole nová 3D varianta. Nejsme si jisti, jestli je novinka přehlednější

Videa do aktivit

Vedle fotek půjde k aktivitám přidávat i krátká videa. Tuhle novinku prozradil Adam Šimek, český vývojář ve službách Stravy. Já ji ve své aplikaci zatím nevidím, je tedy možné, že se teprve objeví.

Sleva pro studenty

Připomenu ještě jednu starší novinku: studenti mohou získat placený režim Strava Subscription za poloviční cenu. Podrobnosti jsou na strava.com/student.