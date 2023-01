Strava, Garmin, Apple Zdraví, Google Fit… Které aplikace pro sportování používáte?

Další týden, další živácká anketa. Tentokrát s novým formátem bez připravených odpovědí, které jsou někde příliš svazující svazující. Dnes řešíme, které aplikace používáme ke sportování.

Může být jedna, může jich být víc, dokonce se mohou navzájem propojit a synchronizovat data. A pokud sportujete jen pro radost, a nepotřebuje nic zaznamenávat, jaké je to odpověď hodná komentáře pod článkem. Které aplikace pro sportování používáte?

Lukáš Václavík

V minulosti jsem výkony zapisoval do Runtasticu, ale po koupi hodinek od Garminu jsem se přesunul na jeho Connect. Tam zaznamenávám workoutová cvičení, jízdy na kole, běh i delší procházky, ty neplánované se po určité době aktivují samy. Jiné náročnější aktivity nedělám tak často, takže je v hodinkách ani nemám, ale do Connectu je můžu přidat ručně.

S tím workoutem mi v minulosti hodně pomohla mobilní aplikace Fitify ukazující, jak během covidu cvičit a posilovat doma v obýváku i bez výbavy. Když jsem zároveň hubnul, používal jsem Kalorické tabulky, kde jsem sledoval příjem a výdej. Jídla jsem zapisoval ručně, výdej jsem ale automatizoval.

Tabulky umí načíst aktivitu z Google Fit, ale ne z Garminu. Garmin Connect se zase neuměl synchronizovat s Google Fitem, takže jsem na to musel na Androidu použít aplikace Health Sync. A ta se umí propojit také s produkty Withings (mám chytrou osobní váhu), takže do Kalorických tabulek se složitou oklikou propisovala i aktuální hmotnost.

Flip Kůžel

Hlavní tréninkovou platformou je pro mě Garmin Connect, roli sportovní sociální sítě plní Strava. Asi to zní zbytečně složitě, ale díky možnostem propojení zařízení a služeb to funguje bezchybně.

Na Connectu mám poznamenané závody, takže mi platforma připravila tréninkový plán, abych byl dobře připravený. Důležité je, že hodinky dlouhodobě sledují moji sportovní aktivitu i následnou regeneraci a na základě dat tréninkový plán postupně upravují. Garmin Connect je skvělý i na analýzu výkonu, takže už nepotřebuju placený tarif na Stravě. Na pojmenování workoutu, přidání fotek a komunikaci s podobně postiženými kamarády úplně stačí free režim.

A ještě jednu službu používám a zbožňuju – StatsHunters, viz článek Kuby Čížka. Umí kde co, mě se nejvíc líbí zobrazení všech 1260+ v jedné mapě, takže snadno najdu místa, kde jsem ještě nebyl.

Petr Urban

Za velkého sportovce se nepovažuji. Na kolo nemám zázemí, takže někdy běhám, většinu času chodím. (Jiný sport, který by mě bavil, jsem neobjevil.) Obecně vzato nepožaduji sofistikované řešení, své výsledky ovšem sledovat chci, to zase ano. Vystačím si s Google Fitem, který mi nahlásí, kolik kilometrů jsem ušel a jak rychle. Plus mi ukáže trasu na mapě.

Když jsem naposledy běhal, zapínal jsem Stravu, která data nahrává do Fitu. Nejsem tak náročný uživatel, abych si ji předplatil. Vážně uvažuji o tom, že jestli se na jaře ke běhání po zdravotních omezeních vrátím, možná budu své výkony sledovat pouze prostřednictvím Fitu. Mělo by mi stačit.

Jiří Kuruc

Ale ne! Přilba na hlavě, batoh na zádech a na Garminech svítí 12 % baterie! Nezbývá, než je dát nabít a mezi tím znovu přeleštit kolo, očistit každou špici zvlášť od středu až k ráfku, kápnout olej na každý spoj řetězu, seřídit přehazovačku. Tak tohle... tohle není můj případ.

Garminy mám a mám je rád, skoro pokaždé ale zapomenu zapnout začátek záznamu, neřeším, zda někde stojím tak či onak dlouho, ani co z toho záznamu vlastně vznikne. Tu a tam se podívám na Connect, jen pro představu, kolik jsem toho zase nenajezdil. Ale letos se polepším, slibuji!

Jakub Čížek

Asi bych tomu v mém případě neříkal úplně sport, protože nohy a bicykl používám i k prosté cestě pro rohlíky do samošky a k pásu do továrny, nicméně každý krok a úder srdce, každý ujetý kilometr, každý přibraný kilogram a každý prospaný den mi zaznamenávají služby Garmin Connect, Strava a Health Mate od Withings.

K biodatasexuálům mám ale hodně daleko, v praxi totiž na sportovní výstupy a statistiky zase tak často nekoukám. Třeba takovou Stravu si platím jen proto, abych se několikrát do roka pokochal pohledem na osobní heatmapu projetých cest.

Marek Lutonský

Jezdím celkem hodně na kole a mám rád čísla a statistiky. Ne, že bych naměřená data nějak používal k trénování a zvyšování výkonu, jsem spíš takový rychlejší turista. Baví mě ale dívat se na reálný svět formou čísel a sport k tomu dává skvělou příležitost.

Všechny jízdy mi zaznamenává cyklopočítač Garmin Edge 830. Z něj se hned po skončení synchronizují do webové a mobilní aplikace Garmin Connect. Hlavní je pro mě ale služba Strava, do které se data dostanou sama hned vzápětí. Ke každé vyjížďce si sem na webu dopisuji poznámky, které pak zálohuji i do Connectu, přidám pár fotek, prolítnu segmenty. I když tyto služby mohou fungovat jako sociální sítě, všude mám nastaveno maximální soukromí.

Strava nemá moc dobré souhrnné statistiky, k nim používám bezplatný web StatHunters. Ze Stravy si natáhne data přes API a různými způsoby je zobrazí v tabulkách, grafech i na mapě. Podporuje také kratochvíli Tile hunting, kdy si ve světě rozděleném mřížkou vybarvuji dlaždice, kterými jsem projel. Podobným způsobem se na data ze Stravy dívá i Veloviewer.

Před jízdou zapínám aktivitu i v hodinkách Apple Watch, ale spíš jen pro zálohu, kdyby vypadl Garmin. Na iOS ke Garminu Connect a Stravě v mobilu používám také aplikace RunGap a HealthFit pro lepší zobrazení dat z hodinek. A ještě MainTrack pro sledování komponent na kole, abych věděl, kolik má najeto řetěz, kazeta, destičky, pláště…

A co vy, které aplikace pro sportování používáte?