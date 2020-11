Strašně moc bych chtěl armový Macbook... Kdyby na něm mohl běžet Linux, svěřil se Linus Torvalds

Kdo se ještě nevyjádřil k nové armové platformě Apple M1? Ano, správně, Linus Torvalds – původní tvůrce Linuxu a správce jeho současného kódu. V diskuzi Questions to Trovalds mu jeden ze čtenářů položil otázku, co říká na první laptop od Applu s armem, no a Linus odpověděl.

Torvalds se vyznal, že by jeden z nich opravdu chtěl, kdyby na něm ovšem mohl běžet Linux. Zároveň připomněl, že před deseti lety používal Macbook Air a že zbožňuje hardware Applu, slabinou je ale právě software. Od tvůrce Linuxu asi nikdo nemohl očekávat jinou odpověď.

Linus se zároveň svěřil, že na armové notebooky čekal dlouhé roky a že ARM jakožto architektura není pro Linux nic nového – je to jedna z jeho domácích procesorových platforem, na kterých bezproblémově běží, ale spuštění Linuxu na M1 moc nevěří.



Linusova odpověď na otázku, jak se mu líbí nové počítače od Applu

Podle Torvaldse o to ostatně Apple ani nemá zájem a on samotný opravdu nemá čas, aby se v tom rýpal a bojoval s korporacemi, které tomu nechtějí pomoci.

Opět je tedy třeba připomenout, že ačkoliv je M1 armová architektura, na rozdíl od ostatních je ryze proprietární a uzavřená. Linux na ni tedy dostane leda některý z Sheldonů Cooperů s hromadou času, což prý není Torvaldsův případ.