Steve Wozniak slaví 75. narozeniny. Technologický velikán dodnes neztratil svou hackerskou tvář | Zdroj: Gage Skidmore from Peoria, CC BY-SA 2.0

Steve Wozniak slaví 75. narozeniny. Technologický velikán dodnes neztratil svou hackerskou tvář

Jan Spěšný
11. srpna 2025

Bez jeho inženýrského umu by osobní počítače možná vypadaly úplně jinak – nebo by k nám dorazily o roky později. Steve Wozniak, technický mozek stojící u zrodu Applu, slaví 11. srpna 75. narozeniny. Byl to právě on, kdo navrhl první skutečně použitelný domácí počítač.

Stephen Gary Wozniak, známý spíš jako „Woz“, se narodil 11. srpna 1950 v kalifornském San Jose. V té době šlo o klidné město, které se ale v příštích desetiletích proměnilo v srdce Silicon Valley – a právě Wozniak se stal jedním z lidí, kteří mu vtiskli jeho technologickou tvář. Jeho příjmení prozrazuje polské kořeny, ale jinak šlo o typického amerického kluka posedlého elektronikou, bastlením a výzvami.

První hacky

Zájem o techniku a experimentování měl Wozniak už od dětství. Ovlivněn otcem, inženýrem v Lockheed Missiles and Space Company, se rychle naučil číst schémata a pájet. Nebylo tedy překvapením, že se už na střední škole zajímal o to, co dnes označujeme jako hacking – tehdy šlo především o kreativní obcházení technických omezení.

Na počátku 70. let se spolu se Stevem Jobsem pustil do „modrých krabiček“ (Blue Box), tedy zařízení, která obcházela telefonní ústředny a umožňovala zdarma volat na dálku. Bylo to technicky brilantní a zároveň za hranou zákona – ale právě tohle dobrodružství pomohlo oběma Steveům uvěřit, že by spolu mohli dokázat mnohem víc.

