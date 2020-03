Steve Wozniak říká, že by mohl být v USA pacientem nula s koronavirem. S příznaky se vracel z Číny už začátkem ledna

Spoluzakladatel Applu Steve Wozniak je známý tím, že se svou manželkou neustále cestuje po světě a objíždí i různé konference, koncerty a podobné události, kde je hodně lidí. Takto pobýval v Číně i v době, kdy se v Číně začal šířit koronavir Covid-19. Nyní sám sebe podezírá, že mohl být tím, kdo jako první přivezl koronavirus z Číny do USA.

Jak totiž zmínil svém twitterovém příspěvku, cestovali z Číny 4. ledna tohoto roku. Ihned po příletu do USA začali oba kašlat a mohli tak být pacienti nula, tedy prvními, kdo měl danou nemoc na daném území. Jeho žena stále ještě kašle a nyní se nechává testovat.

Checking out Janet’s bad cough. Started Jan. 4. We had just returned from China and may have both been patient zero in U.S. (@ West Coast Sports Institute in Santa Clara, CA) https://t.co/MRNHqithEU