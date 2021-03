Steve Jobs při návratu do Applu přinesl svůj operační systém. Teď je z něj macOS a právě slaví 20 let

Operační systém macOS od Applu má 20 let. První verze uvedená 24. března roku 2001 se ještě nejmenovala macOS a vlastně ani nebyla první, jenže o hru s názvy a čísly tady nejde. Důležité je, že před dvaceti lety přešly počítače Applu na nový softwarový základ, ze kterého těží dodnes.

Co tedy dnes vlastně slavíme? 20. výročí vydání operačního systému Mac OS X 10.0. Byla to tehdy velká událost. Počítače Applu do té doby fungovaly na postupně vyvíjeném systému Mac OS, kterému se zpětně říká "classic" Mac OS. Ten postupně narážel na limity a poslední devátá verze vyšla v roce 1999. Jenže to už se do firmy vrátil Steve Jobs a začaly se dít věci...

Když Steve Jobs v roce 1985 nedobrovolně opustil Apple, založil firmu NeXT Computer, ve které začaly vyvíjet velmi inovativní (a pěkně drahé) osobní počítače. Součástí vývoje byl i moderní unixový operační systém NeXTSTEP. A právě na jeho základě pak v Applu začal vznikat systém nový – Mac OS X.

Vše bylo nové, rychlejší, optimalizované a hlavně lépe připraveno na budoucí vývoj. Písmeno X v názvu můžete brát jako římskou desítku nebo odkaz na Unix, ale hlavním jeho smyslem bylo upozornit, že se jedná o víc než jen běžnou evoluci stávajícího systému Mac OS. Apple postupně slůvko "Mac" z názvu vynechal úplně a zůstalo jen u "OS X", přičemž vývojové verze byly dále označovány čísly 10.1, 10.2, atd.

Co se týče názvu, v roce 2006 se Apple římské desítky vzdal a název upravil na macOS, což souzní s odvozenými operačními systémy iOS pro iPhony, watchOS pro hodinky, tvOS pro Apple TV a ipadOS pro iPady. Počítačový macOS se aktuálně nabízí ve verzi 11, která má slovní označení Big Sur. Jedenáctka přišla až po téměř dvaceti letech „desetinkových verzích“, což značí další velký krok – tím je především připravenost systému na nové vlastní procesory Apple M1 postavené na architektuře ARM.