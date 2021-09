Steve Jobs je legenda, Tim Cook jenom manažer. Povídání o muži, který navždy zůstane ve stínu. Neprávem

Po deseti letech Tima Cooka ve funkci výkonného ředitele je Apple nejhodnotnější firmou na světě, patří mezi ty nejvlivnější, prodala dvě miliardy telefonů a růst se zdá být nezastavitelný. Steve Jobs byl vizionář, prosadil přelomové myšlenky a produkty. Tim Cook je dokázal prodat. Pojďme projít milníky v kariéře Tima Cooka a jeho desetiletého šéfování Applu.

Těžké rozhodnutí

Z dnešního pohledu se to může jevit jinak, ale když Tim Cook zvažoval v roce 1998 nástup do Applu, vůbec to nebyla jednoznačná volba. Prodeje počítačů Mac tehdy padaly a revoluční produkty jako iMac, iPod, iPhone, nebo iPad ještě dlouhé roky nebyly ani ve vývoji. Tim měl úspěšně rozjetou kariéru. Titul MBA na Duke University’s Fuqua School of Business získal v roce 1988 a byl mezi 10 % nejlepších studentů.

Neunikl pozornosti IBM, kde se rychle propracovával na vysoké posty. Po dvanáctileté štaci přešel k Intelligent Electronics a krátce do Compaq Computer Corporation; v obou firmách zastával důležité role. V poslední jmenované však vydržel jen půl roku a přistála mu na stole nabídka od Applu.

Pro Tima Cooka to však byla velká výzva. Méně než rok po nástupu se propracoval do role vice presidenta a výrazně přispěl k návratu financí do černých čísel. Na starost měl divizi Macintosh, vývoj těchto produktů a udržování vztahů s prodejci po celém světě.