Stenografové si odpočinou. Nekonečné projevy ve Sněmovně začala přepisovat AI

Do nové éry vstoupili stenografové, málo viditelní, ale zato mimořádně důležití zaměstnanci Poslanecké sněmovny ČR. S přepisem projevů poslanců jim začala pomáhat umělá inteligence. Sáhli po českém nástroji Beey od společnosti Newton Technologies.

Sněmovna je žvanírna, prohlásil kdysi jeden nejmenovaný český politik. V současném období to bohužel mnohdy platí. Opozice využívá obstrukce na maximum, což znamená, že projednávání nejrůznějších úprav pravidelně blokují několikahodinové proslovy, mnohdy zcela mimo téma. Letos byl dokonce pokořen rekord – ve Sněmovně zazněl 11hodinový projev.

Tyto nekonečné projevy nejhůře dopadají na sněmovní stenografy. Na rozdíl od poslanců nemůžou prostě odejít, vše, co na plénu zazní, mají za úkol poctivě zapsat. Jak říká vedoucí oddělení stenografické služby Sněmovny Pavel Dibelka, tato tradice sahá až do 19. století: „Zaznamenáváme téměř doslovně veškeré projevy na plénu Sněmovny. Máme záznamy od roku 1848, kdy se konal ústavodárný rakouský říšský sněm, až do dneška.”

Kancléř: Došlo k markantnímu nárůstu projevů

Technika se v průběhu času měnila. Nejdříve to psali graficky ručně, pak stenografové používali magnetofony a psací stroje, posléze počítače. Pořád ale šlo o úmorné datlování. Největší skok, co se týče usnadnění práce, přichází až nyní – projevy začala přepisovat umělá inteligence.

Sněmovna novinku představila v rámci Dnů AI v Praze. S automatickými přepisy se podle Dibelky začalo v září, celý proces zaznamenávání projevů se tím usnadnil a urychlil. „Jedná se o první využití umělé inteligence při zajišťování služeb, které poskytuje Kancelář Poslanecké sněmovny,” uvedl vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.

Dolní komora parlamentu podle něj v posledních letech řešila nedostatek stenografů, protože těsnopis se již nevyučuje. „Navíc došlo k markantnímu nárůstu v objemu přepisovaných projevů,“ vysvětluje Plíšek.

Vyhazov zapisovatelům nehrozí

Volba padla na český nástroj Beey od společnosti Newton Technologies, určený k přepisování mluveného slova do textu. Využívá hluboké neuronové sítě a dokáže rozpoznat jednotlivé řečníky.

Pro potřeby Sněmovny se AI musela natrénovat na nahrávkách z jednání, proces trval několik měsíců. „Jednalo se o obohacení velkého modelu rozpoznávání řeči o konkrétní nahrávky a texty ze Sněmovny, takže systém si pak při přepisu poradí například i se specifickými výrazy, které zazní právě zde,“ uvedl Ondřej Klimeš z Newton Technologies.

Příchod Beey nicméně neznamená, že sněmovní stenografové přijdou o práci. Jen přišli o nejotravnější aspekt své práce. Stále jejich služby jsou potřebné, AI není dokonalá, výsledný přepis je třeba zkontrolovat a editovat. Zvlášť v případech, kdy politik nemluví zrovna srozumitelnou češtinou.

„Na základě dosavadních zkušeností jde jednoznačně o vylepšení a zprofesionalizování služby záznamu, kdy hlavní prací už není samotný zápis, ale přeposlech a editace strojově pořízeného textu,“ konstatuje Dibelka. Sněmovní verze Beey se bude během provozu dál ladit.

Zdroj: Tisková zpráva Poslanecké sněmovny ČR