Steam přidal funkci na sledování výkonu ve hrách. Poradíme, jak ukazatele zapnout a jak číst hodnoty

Už jsme několikrát radili, jak sledovat výkon a provozní vlastnosti počítače při hraní, vždy k tomu bylo potřeba nainstalovat dodatečný software. Pokud však ve Windows hrajete hry ze Steamu, nově se otevírá jednoduchá možnost, která je dostupná přímo z menu Steamu a nemusíte se o nic starat. Navíc je toto monitorování velmi povedené.
Jak jej zapnout? Velmi jednoduše: běžte do nastavení Steamu, vlevo najděte záložku Ve hře 1 a sjeďte níže do sekce Ukazatele výkonu. 2 Tam je možné zvolit, ve kterém rohu obrazovky se lišta s hodnotami bude nacházet a jaké informace se budou ukazovat. Pojďme si projít možnosti a vysvětlit si je.
Možnosti monitorování
Steam dlouhodobě umožňoval zapnutí prostého ukazatele FPS, ten stále funguje, když zvolíte možnost Pouze hodnota FPS. 3 Nově však kromě hodnoty FPS ukazuje i to, zda je zapnuté DLSS, nebo FSR, a umí říct, jestli to je včetně funkce Frame Generation. To je velmi šikovné, ve hře to je malé číslo v rohu 4 a osobně to mám zapnuté neustále.
