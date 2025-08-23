Živě Premium
Steam přidal funkci na sledování výkonu ve hrách. Poradíme, jak ukazatele zapnout a jak číst hodnoty | Zdroj: Steam, grafika Živě.cz

Steam přidal funkci na sledování výkonu ve hrách. Poradíme, jak ukazatele zapnout a jak číst hodnoty

Jan Pánek
23. srpna 2025

Už jsme několikrát radili, jak sledovat výkon a provozní vlastnosti počítače při hraní, vždy k tomu bylo potřeba nainstalovat dodatečný software. Pokud však ve Windows hrajete hry ze Steamu, nově se otevírá jednoduchá možnost, která je dostupná přímo z menu Steamu a nemusíte se o nic starat. Navíc je toto monitorování velmi povedené.

Jak jej zapnout? Velmi jednoduše: běžte do nastavení Steamu, vlevo najděte záložku Ve hře  1  a sjeďte níže do sekce Ukazatele výkonu.  2  Tam je možné zvolit, ve kterém rohu obrazovky se lišta s hodnotami bude nacházet a jaké informace se budou ukazovat. Pojďme si projít možnosti a vysvětlit si je. 

image.png

Možnosti monitorování

Steam dlouhodobě umožňoval zapnutí prostého ukazatele FPS, ten stále funguje, když zvolíte možnost Pouze hodnota FPS.  3  Nově však kromě hodnoty FPS ukazuje i to, zda je zapnuté DLSS, nebo FSR, a umí říct, jestli to je včetně funkce Frame Generation. To je velmi šikovné, ve hře to je malé číslo v rohu  4  a osobně to mám zapnuté neustále.

