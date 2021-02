Steam oficiálně vstoupil do Číny, nabízí ale jen vládou schválené hry. Podobně na tom bude i Sony

Čínu na jednu stranu všichni kritizují z hlediska omezení, na druhou stranu je to ohromný trh s velkým množstvím potenciálních zákazníků. A tak když se naskytne příležitost nabídnout zde své produkty, firmy ji obvykle využijí. Výjimkou není ani Steam, který právě oznámil, že do země oficiálně vstupuje, byť reálně hrozí, že tamní cenzoři některé dosud dostupné hry zakážou. O plánovaném prodeji své konzole Playstation 5 v Číně informovalo také Sony.

Steam je v Číně dostupný již delší dobu, šlo ale o jeho mezinárodní verzi. Nyní vytvořil klienta, který je uzpůsobený přímo na míru této zemi. To sebou nese třeba ten fakt, že aktuálně nabízí jen 40 her, převážně velkých online titulů jako CS:GO nebo Dota 2. Dalších zhruba 10 her je uvedených jako „přijdou brzy“.

Steam potřeboval čínskou verzi mimo jiné proto, že neustále hrozil zákaz té mezinárodní. Tamní vláda všechny hry, které jsou nabízené občanům kontroluje - vývojáři před zveřejním svého díla musí dostat razítko od cenzurního úřadu (že nekazí mrazy, nezařadili zakázané motivy apod.) a hry v mezinárodním Steamu tímto procesem neprošly.

Naopak v čínské verzi budou pouze tituly s pomyslným razítkem. Zatím je v plánu, že oba klienti vedle sebe budou existovat paralelně, ovšem předpokládá se, že čínská vláda mezinárodní verzi skutečně eventuálně zakáže. Hráči tak budou mít nejen menší nabídku, ale čínští vývojáři budou muset najít nový způsob, jak své hry sdílet se světem.

Radovat se nicméně tamní občané mohou z další zprávy, která přišla tento týden. Sony oznámilo, že v druhém kvartálu tohoto roku začne v Číně prodávat svou konzoli Playstation 5, bude to první konzole nového generace, která do země přijde. Microsoft ještě plány o čínské dostupnosti Xboxu Series S nezveřejnil. Ovšem opět platí, že všechny hry dostupné na Playstation 5 v Číně budou muset projít cenzurním procesem, stejně jako tituly na Nintendo Switch.