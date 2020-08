Steam nabídne herní předplatné. Překvapivě ale nebude od Valve

Již brzy budou moci hráči na Steamu za měsíční poplatek neomezeně přistupovat ke katalogu s několika desítkami her. Nejde však o novou službu Valve (tvůrci Steamu), ale dohodu s Electronic Arts. Toto vydavatelství bude prostřednictvím Steamu nabízet předplatné EA Access, které již najdeme také na Xboxu One a PS4 či v PC variantě pod názvem Origin Access.

Fakticky tedy nejde žádnou velkou novinku, jen prohloubení partnerství mezi donedávna nesmiřitelnými rivaly EA a Valve. Přesné datum spuštění EA Accessu neznáme. Přesnou cenu také ne*. Na konzolích však služba stojí 99 Kč měsíčně či 599 Kč ročně. Origin Access je na tom o fous hůř, protože se za něj platí v eurech, takže EA nemělo důvod ceny „baťovsky zaokrouhlovat“.

*EA na Steamu uvádí konzolové ceny 99 a 599 Kč, avšak na této platformě se v Česku neplatí korunami, ale v eurech. Firma tak evidentně jen okopírovala popisek odjinud.

Co za to?

Členové získají kromě katalogu starších her také předběžný přístup k novým titulům, které si budou moci vyzkoušet na 10 hodin. EA jim bude nadělovat také různé exkluzivní odměny nebo 10% slevu na nákup plných her a DLC.

Ač EA napravilo některé hříchy a na Steamu dodatečně vydalo některé starší hry, velká řada jich stále chybí. Zapomeňte na Fify, většinu dílů Need for Speed atd. Aby toho nebylo málo, skoro u všech her se stejně musí nainstalovat také Origin, takže jej hráči budou mít v PC tak i tak.

Z ekonomického hlediska pak nemá smysl platit stejnou částku za horší službu. Nehledě na to, že na Originu je k dispozici i vyšší tarif Premier, v němž jsou dostupné také čerstvé novinky.

via Neowin