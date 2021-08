Steam Deck bude připravený na Windows 11. Valve s AMD řeší podporu technologie TPM

Připravovaná mobilní herní konzole Steam Deck od společnosti Valve (stojí za platformou Steam) zaujme systémem brýlí a ovladačů pro virtuální realitu a populárními hrami z vlastní produkce. První várka se má dostat na trh už koncem toho roku. Steam Deck bude mít v základu SteamOS postavený na Arch Linuxu a uživatelé si budou moci bez omezení nainstalovat cokoli, včetně Windows.

Valve původně plánovalo podporu Windows 10, která je už v této fázi bez větších problémů. Nelze se tomu divit, protože Steam Deck je složený ze standardních počítačových komponent hlavně od AMD (APU Van Gogh). Vavle se podobně jako u Linuxu zaměřuje na optimalizaci spotřeby a nastavení až na úroveň ovladače procesoru.

Hráči ale už začali vyzvídat i to, jestli bude Steam Deck připravený i pro Windows 11, které vyjdou rovněž ještě letos. Hlavním rozdílem mezi Windows 10 a Windows 11 je nutnost podpory technologie Secureboot s TPM 2.0. To by v případě samotného čipu od AMD nebyl problém, protože jde o architekturu Zen 2 a ta TPM 2.0 umí.

Problém ale je, že podpora musí být i v biosu, což musí Valve s AMD dopracovat a hlavně odladit. Greg Coomer z týmu vývoje Steam Deck ale oficiálně oznámil, že počítají s tím, že s podpora instalace Windows 11 stihne do termínu ke konci roku.

Takhle Valve představuje Steam Deck: