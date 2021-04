Stavíme asistenta Živáka. Naučíme ho kousky, které nedá ani finalista AZ-kvízu

Máte doma chytrý reproduktor od Googlu, Amazonu nebo nějakého dalšího výrobce a šokujete návštěvu znalostním dotazy: „Ok Google, who is Miloš Zeman,“ načež se z bílé krabičky ozve syntetizovaný hlas a odpověď jak z encyklopedie?

Dnes si takového znalostního asistenta naprogramujeme. Bude se jmenovat Živák, poběží v desktopovém prohlížeči Chrome jako vcelku běžná HTML stránka, bude rozumět a mluvit česky, bude chytřejší než finalista z AZ-kvízu, no a co je zdaleka nejdůležitější, celá tato magie zabere jen pár desítek řádků kódu v Javascriptu. Onu zdánlivou inteligenci za nás totiž vyřeší někdo úplně jiný.

Hlasový znalostní asistent Živák v akci:

Všechny technologie, které dnes budeme potřebovat, zajistí desktopový Chrome na Windows 10. Potřebujeme totiž, aby:

Poslouchal česky

Mluvil česky

Obě hlasové schopnosti jsme zprovoznili pomocí rozhraní Web Speech API a podrobně jsme si je vysvětlili a ukázali už minule. Dnes proto na obě technologie navážeme a dodáme hlasu konečně inteligenci a znalosti finalisty AZ-kvízu.