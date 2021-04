Stavíme asistenta Živáka. Dnes ho naučíme poslouchat a mluvit česky

Máte doma chytrý reproduktor od Googlu, Amazonu nebo nějakého dalšího výrobce a šokujete návštěvy znalostními dotazy: „Ok Google, who is Miloš Zeman,“ načež se z bílé krabičky ozve syntetizovaný hlas a odpověď jak z encyklopedie?

My si v několika následujících pokračováních našeho seriálu pro domácí vývojáře a kutily naprogramujeme něco podobného; znalostního asistenta Živáka!

Náš Živák bude:

Rozumět česky

Mluvit česky

Bude chytřejší než Ottův slovník naučný

A poběží ve webovém prohlížeči v HTML a čistém Javascriptu

V první části se podíváme na to, jak rozjet samotné rozpoznávání a syntézu české řeči.

Tyto technologie nám dodá přímo webový prohlížeč a jeho zatím stále experimentální vrstva Web Speech API. Dnes už ji sice alespoň trošku rozumějí prakticky všechny moderní desktopové prohlížeče, podpora se ale povětšinou omezuje jen na syntézu řeči.

Demonstrace Web Speech API a základů našeho Živáka:

Rozpoznávání mluveného slova je totiž výpočetně mnohem náročnější úkol, a i po letech mu proto z desktopových prohlížečů rozumí pouze Chrome a Edge skrze javascriptové rozhraní SpeechRecognition. V češtině pak výhradně Chrome, což situaci ještě více komplikuje.