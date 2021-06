Státní zeměměřiči spustili dálkový přístup do katastru i pro běžné smrtelníky. Prolustrujte si majetek nadřízených

Český úřad zeměměřický a katastrální na svém webu spustil Dálkový přístup do KN pro neregistrované uživatele. Pod lehce krkolomným názvem se skrývá poměrně komfortní vyhledávač v katastru nemovitostí, který byl doposud přístupný jen pro registrované zákazníky z řad profesionální sféry.

Nově může pokročilé funkce vyzkoušet naprosto každý, kdo si zřídil státní e-identitu. Tedy majitelé eObčanek, bankovní identity, účtů MojeID s nejvyšším stupněm ověření a tak podobně.



No dobrá, v čem se ale liší Dálkový přístup oproti běžnému nahlížení do KN? Především ve své komfortnosti a rozsahu. Po přihlášení se dostanete do portálu, který nabízí na jednom místě vyhledávač parcel, staveb, jednotek, listin a nechybí také mapa.

Můžete vyhledávat nemovitosti fyzických osob

Zároveň můžete v katastru vyhledávat nejen podle čísla, ale i vlastníka. A to nejen pokud se jedná o právnickou osobu (firmu), ale i fyzickou. Stačí znát katastrální území, jméno, příjmení a datum narození.



Co všechno vlastní náš redakční kolega Ondřej Králík? Snadno to zjistíme...

Tato poslední funkce může vzbudit jisté kontroverze, v době sociálních sítí se totiž bydlištěm i datem narozenin chlubí zejména na Facebooku kdekdo, a tak si jej nyní můžete prolustrovat a zjistit, kde přesně má ten stohektarový ranč, nebo naopak maličký byt 1+1 v paneláku.



A mám tě, Králíku! V noci ti strčím párátko do domovního zvonku!

Fanoušci stalkingu si tuto funkci asi zamilují...

Je si toho vědom i samotný ČÚZK, a tak jasně stanoví podmínky služby, které zakazují vytěžování dat a obecně používání k něčemu jinému než k pomocnému vyhledávání informací k pozdějšímu nákupu nejrůznějších zeměměřických produktů.