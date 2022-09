„Stát má odstraňovat bariéry.“ Rozhovor s Patrícií Čekanovou, prezidentkou Asociace komunitní energetiky ČR

Má nová legislativa upravovat i povinné sdílení distribuční sítě, nebo věříte ve změnu i bez zásahu ze strany státu?

V současné chvíli nedokážeme predikovat, co vše bude obsahovat daná legislativa. Nicméně stát má za úkol odstraňovat bariéry a maximálně napomáhat vzniku a rozvoji energetických komunit, takže by to měla být povinnost daná legislativou. Nová vyhláška Energetického regulačního úřadu umožní sdílení elektřiny vyrobené ze společného zdroje v bytových domech mezi jednotlivé domácnosti.

Připravované změny však nepřijdou hned. Součástí koncepce nové vyhlášky ERÚ je harmonogram, podle kterého by měla být úprava sazeb dokončena do roku 2028. Ty budou implementovány postupně. Dnes vidíme, že fotovoltaické elektrárny rostou na střechách rodinných domů téměř jako houby po dešti, ale střechy bytových a panelových domů zůstávají prázdné právě z legislativních důvodů. Cílem legislativních změn by mělo být zajistit sdílení „domácí“ elektřiny co největšímu počtu obyvatel ČR.