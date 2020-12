Stát dnes spustil e-shop na dálniční známky. Krátce po spuštění ho ale odstavil, aby se nepřetížil

Dnes byl spuštěný státní e-shop pro prodej dálničních známek Edalnice.cz. Moc dlouho ale nefungoval, krátce po spuštění byl web odstaven a nyní je na něm jen zpráva, že se připravují nové funkce.

Ministr dopravy Karel Havlíček odstavení webu náhle po spuštění vysvětlil s tím, že se jedná o zamýšlený postup. Web byl krátce spuštěn, aby se ověřila funkčnost, následně se ale odstavil, aby se mohl doladit a nebyl přitom přetížen prvotní návštěvností. Opětovné ostré spuštění by mělo přijít v průběhu dne.

Postup spuštění je to poněkud nestandardní a v soukromém sektoru nevídaný, ministr přitom připustil další „ladící“ odstávky v následujících dnech.

Připomeňme, že e-shop na dálniční známky měl podle původního plánu stát přes 400 milionů korun. To zkraje roku vzbudilo velké rozhořčení především mezi odbornou veřejností a nakonec to vedlo ke zrušení původní státní zakázky. Následně parta dobroivolníků z řad IT firem uspořádala víkendový hackathon, během kterého funkční e-shop zprovoznila a nabídla jej státu zdarma.

E-shop spíchnutý během víkendu prý ale nesplňoval všechny podmínky, které stát potřeboval, proto zakázku zadal znovu. Opět jí ale doprovázejí spory. Ačkoli je cena nižší, stále se jedná o vysokých 300 milionů korun, a zakázku získala firma Cendis bez výběrového řízení.