Stát chce dávat dotace tvůrcům videoher, kteří se bez něj doposud bez problémů obešli a uspěli sami

Tuzemští vývojáři videoher by od příštího roku mohli dosáhnout na státní dotace v podobné formě, jakou mají filmaři. Počítá s tím návrh novely zákona o audiovizi připravený ministerstvem kultury, který už podpořily kulturní a mediální výbory ve sněmovně. Zatímco filmy čerpají státní peníze dlouhodobě a jen málokdy se podaří vytvořit mezinárodně úspěšné dílo, u her je to naopak. Čeští vývojáři ve světě už prodali desítky milionů kopií svých her, aniž by se o ně stát zajímal. Tak proč by je najednou měl začít podporovat?