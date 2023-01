Stát blokování dezinformačních webů nenařídil, CZ.NIC a operátoři jednali dobrovolně, rozhodl soud

Postup státu při blokování dezinformačních webů nebyl nezákonný, rozhodl Městský soud v Praze. Žalobu na Ministerstvo obrany společně podaly organizace Institute H21 a Otevřená společnost loni v červnu.

Po začátku ruské invaze na Ukrajinu před koncem loňského února sdružení CZ.NIC dočasně zablokovalo osm dezinformačních webů na úrovni domény. Přidali se také mobilní operátoři. Subjekty jednaly na základě doporučení Vlády České republiky a bezpečnostních složek, jak tehdy uvedli.

Začátkem dubna vyšlo najevo, že podnětem pro konání se stal dopis Národního centra kybernetických operací při Vojenském zpravodajství Ministerstva obrany. Uvedené neziskové organizace poukázaly na dlouhodobou neúčinnost řešení, zejména jim vadilo ohrožení demokracie s tím, že cenzura je nepřípustná.

Žalobci chtěli, aby stát podobné situace napříště řešil systémově, po čemž volali mj. někteří novináři a novinářky. Nebyla to tedy obhajoba činnosti dezinformačních stránek, ale snaha chránit principy právního a demokratického státu.

Soud pro Českou televizi řekl, že žalobu zamítl pro nesplnění podmínek řízení. Nedospěl ke stejnému závěru jako jmenované organizace, dopis podle jeho názoru nepředstavuje pokyn k blokaci webů. Sdělení akci doporučuje a jde o nezávaznou žádost, nikoli o příkaz. Loni v létě soud došel k podobnému závěru. Kdyby si ale stát blokování bez zákonného podkladu vynutil, považoval by to za významný zásah do základních práv.

Institute H21 a Otevřená společnost s výsledkem nesouhlasí. Organizace chtěly vědět, kam sahají hranice omezování svobody na internetu. Podají proto kasační stížnost. CZ.NIC zablokované domény povolil v květnu a vyzval stát k vytvoření koncepčního řešení.

Zdroje: CZ.NIC | ČT24 | iRozhlas | tisková zpráva Otevřené společnosti a Institute H21 (1, 2)