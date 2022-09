Startup dostal do vzduchu dron bez vrtulí. Podívejte se, jak funguje iontový pohon

Pohon založený na asymetrických elektrodách získal teoretické základy už začátkem 20. století, postupně se zdokonaloval a dotáhl to až do vesmírného průmyslu. Iontový motor pohání sondy, které nesvazuje gravitace. Klíčovou výhodou je, že takový motor nepotřebuje palivo, pracuje pouze s elektřinou ze solárních panelů. Nevýhodou je malý výkon, ale pro mise trvající mnoho let dostačuje.

Floridský startup Undefined Technologies už pár let vyvíjí iontový motor schopný provozu i v pozemské gravitaci a atmosféře. Technologie Air Tantrum prý poskytuje tah o 150 % vyšší než dosud známé motory. První demonstrace proběhla v roce 2020, kdy motorem vybavený dron letěl 25 sekund při hlučnosti 90 dB.

Letos už dron Silent Ventus vydržel ve vzduchu dvě a půl minuty a hluk klesnul na 85 decibelů, v tomto týdnu firma oznámila, že se podařilo hluk redukovat na 75 dB. Cílem je dostat se pod 70 dB (hranice pro většinu obydlených oblastí v USA), letová doba 15 minut a start výroby v roce 2024. Firma však neuvádí, zda trojnásobné doby letu dosáhne pokrokem v technologii motoru, nebo počítá i s výrazným posunem v hustotě uložené energie v bateriích.

Nutno dodat, že i vytyčená doba letu je daleko za konvenčními vrtulovými drony a je otázkou, zda to slíbená nižší hladina hluku vyváží. Hádám, že nová technologie to bude mít těžké. Přiložené video ukazuje relativně nestabilní let, je tedy zřejmé, že inženýři před sebou mají ještě hodně práce: