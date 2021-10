Start11 přinese do Windows 11 lepší Start i hlavní panel, jen si trochu připlatíte

Stardock už roky vyvíjí aplikace rozšiřující možnosti Windows či rovnou nahrazující některé jeho části. Spolu s prvními testovacími sestaveními Jedenáctek firma ukázala betaverzi novinky Start11 nahrazující původní omezený Start. S vydáním finálních Windows 11 přichází Start11 RC1. Stále se tak ještě nachází ve vývojovém stádiu, ale oproti betě přibyly funkce i stabilita.

Start11 do Windows 11 vrátí některé možnosti hlavního panelu. Je možné jej na výšku o jeden stupeň zvětšit či zmenšit. Můžete jej také přesunout na horní stranu displeje, nikoliv však do boků. Hodit se mohou i nastavení barvy a průhlednosti. Nelze však hromadně zobrazovat/skrývat ikonka v oznamovací části u hodin ani na panel z plochy či Průzkumníku přetahovat soubory. Plnou funkcionalitu z Windows 10 a starších tak bohužel nepřinese. Snad jen zatím.

Pokud jde o nabídku Start, můžete si vybrat ze čtyř různých stylů: moderní, Windows 7, Windows 10 a Windows 11, přičemž první dva mají čtyři různé varianty (viz screenshoty). Styl Windows 10 vrátí „dlaždice“, jde však pouze o ikonky v rámečcích, které je možné na připínat a organizovat do skupin. Styl Windows 11 zase umožňuje připnout do mřížky více než standardních 18 ikon.

Start11 přitom respektuje výběr světlého/tmavého motivu Windows, má hromadu různých nastavení a také alternativní vyhledávač. I ten ale bude u webových výsledků otevírat Edge s Bingem. Za šikovnou považuji funkci, že si při kliknutí na ikonku Start zobrazíte původní nabídku, zatímco klávesou Win otevřete Start11. Nebo to může být naopak či se za každých okolností objeví Start11.

Aplikace je opravdu užitečná a může zpříjemnit život do doby, než původní nabídku upraví sám Microsoft. A to může trvat třeba rok, firma totiž plánuje vydávat velké aktualizace co dvanáct měsíců. Start11 nicméně není zdarma, na webu tvůrců se prodává za 141 Kč, ale můžete jej bezplatně vyzkoušet po sedm dní. Funguje mimochodem i ve Windows 10, to kdybyste náhodou chtěli Start nahradit i tam.