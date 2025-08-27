Starou fotku jsem dobarvil, dědu převlékl a nechal mu narůst dredy. Zkuste AI Gemini, s obrázky teď umí kouzlit

Živě Premium
Gemini s modelem nano-banana umí kouzlit Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Gemini s modelem nano-banana umí kouzlit | Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Původní fotka Zdroj: rodinný snímek autora

Původní fotka | Zdroj: rodinný snímek autora

Přidej barvy a vyčisti snímek Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Přidej barvy a vyčisti snímek | Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Změň oblečení na sportovní Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Změň oblečení na sportovní | Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Vyměň čepici za dredy a přidej lenonky Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Vyměň čepici za dredy a přidej lenonky | Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Původní obrázek převeď do pop artu Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Původní obrázek převeď do pop artu | Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Původní obrázek převeď do pixel artu Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Původní obrázek převeď do pixel artu | Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Otoč hlavu přímo do objektivu Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Otoč hlavu přímo do objektivu | Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Přidej vousy Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Přidej vousy | Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Převeď obrázek do stylu sitcomu z 90. let Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Převeď obrázek do stylu sitcomu z 90. let | Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Ať se mračí Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Ať se mračí | Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Nakresli to křídou na tabuli Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Nakresli to křídou na tabuli | Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Změň věk na 50 Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Změň věk na 50 | Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Změň věk na 80 Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Změň věk na 80 | Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Posaď jej do křesla v obýváku Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Posaď jej do křesla v obýváku | Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Gemini umí spojit více zdrojových fotek dohromady Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Gemini umí spojit více zdrojových fotek dohromady | Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora

Původní fotka Zdroj: rodinný snímek autora
Přidej barvy a vyčisti snímek Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora
Změň oblečení na sportovní Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora
Vyměň čepici za dredy a přidej lenonky Zdroj: Gemini AI upravující rodinný snímek autora
16
Fotogalerie

Starou fotku jsem dobarvil, dědu převlékl a nechal mu narůst dredy. Zkuste AI Gemini, s obrázky teď umí kouzlit

Lukáš Václavík
27. srpna 2025
Diskuze (6)
  • Google vylepšil obrazový generátor Gemini 2.5 Flash.
  • Umí teď obrázky upravovat lépe než kdy dřív.
  • Gemini je navíc hodně rychlý a generuje ve vysokém rozlišení.

Google do svého chatbotu implementoval pokročilejší model pro generování obrázků. Jmenuje se Gemini 2.5 Flash Image nebo také nano-banana, ale na tom vůbec nesejde. Důležité je, že je skvělý.

Obrázky generuje rychle, ve vyšším rozlišení než konkurence, konečně je umí také upravovat (což dříve také šlo, avšak ne v EU), ale měl by teď lépe chápat zadání a zachovávat kontext při úpravách. A co víc, používat se prakticky bez omezení dá i zdarma, stačí bezplatný účet u Googlu, navštívit gemini.google.com nebo použít mobilní aplikaci.

Pro hrátky s novými schopnostmi jsou použil přes 80 let starou fotku mého dědy, když byl na vojně. Je černobílá a trochu poškozená. Gemini ji ale zvládne vyčistit i dobarvit. Stačí mu to přirozeně napsat. Dokonce umí kombinovat více zdrojových obrázků najednou. Takže jsem spojil 18letého a 60letého dědu na jeden snímek v cyberpunkové budoucnosti. Nebo jsem dědovi měnil oblečení, účes, mimiku nebo mu přidal věk. Postaršený ale nevypadal vůbec tak, jak si jej pamatuji.

image.png

S každou úpravou se samozřejmě jeho podoba trochu mění. Když máte obličej vypálený do paměti, drobné rozdíly poznáte. A při větších úpravách už Gemini dělal takové zásahy, že šlo i jiného člověka. Byť tam pořád vidím podobné rysy, jako by šlo třeba o někoho z rodiny.

Přesto jsou výsledky hodně povedené, tak si běžte hrát také. Google je navíc extrémně rychlý, obrázky vygeneruje za pár sekund. O tom si ChatGPT nebo Midjourney mohou jen zdát. Muskův Grok je také svižný, avšak ne tak dobrý, a hlavně generuje v nízkém rozlišení.

Google mimochodem do obrázků vkládá nový viditelný vodoznak (hvězda vpravo dole) a pak také neviditelný digitální vodoznak SynthID.

Zdroje a další informace: Google

Jak mluvit s AI

Při používání nástrojů postavených na AI je často obtížné vůbec si uvědomit, že je právě teď můžete použít. Že mohou pomoci při činnosti, kterou zrovna děláte – zjednodušit ji, zrychlit, třeba vykonat úplně za vás.

Rozhodli jsme se proto ukazovat, jak a kde AI použít. Konkrétně a prakticky. Když to jde, v ukázkách používáme nástroje, které jsou k dispozici úplně zdarma.

Vstoupit do diskuze (6)

Určitě si přečtěte

Články odjinud