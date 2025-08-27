Starou fotku jsem dobarvil, dědu převlékl a nechal mu narůst dredy. Zkuste AI Gemini, s obrázky teď umí kouzlit

Google do svého chatbotu implementoval pokročilejší model pro generování obrázků. Jmenuje se Gemini 2.5 Flash Image nebo také nano-banana, ale na tom vůbec nesejde. Důležité je, že je skvělý.
Obrázky generuje rychle, ve vyšším rozlišení než konkurence, konečně je umí také upravovat (což dříve také šlo, avšak ne v EU), ale měl by teď lépe chápat zadání a zachovávat kontext při úpravách. A co víc, používat se prakticky bez omezení dá i zdarma, stačí bezplatný účet u Googlu, navštívit gemini.google.com nebo použít mobilní aplikaci.
Pro hrátky s novými schopnostmi jsou použil přes 80 let starou fotku mého dědy, když byl na vojně. Je černobílá a trochu poškozená. Gemini ji ale zvládne vyčistit i dobarvit. Stačí mu to přirozeně napsat. Dokonce umí kombinovat více zdrojových obrázků najednou. Takže jsem spojil 18letého a 60letého dědu na jeden snímek v cyberpunkové budoucnosti. Nebo jsem dědovi měnil oblečení, účes, mimiku nebo mu přidal věk. Postaršený ale nevypadal vůbec tak, jak si jej pamatuji.
S každou úpravou se samozřejmě jeho podoba trochu mění. Když máte obličej vypálený do paměti, drobné rozdíly poznáte. A při větších úpravách už Gemini dělal takové zásahy, že šlo i jiného člověka. Byť tam pořád vidím podobné rysy, jako by šlo třeba o někoho z rodiny.
Přesto jsou výsledky hodně povedené, tak si běžte hrát také. Google je navíc extrémně rychlý, obrázky vygeneruje za pár sekund. O tom si ChatGPT nebo Midjourney mohou jen zdát. Muskův Grok je také svižný, avšak ne tak dobrý, a hlavně generuje v nízkém rozlišení.
Google mimochodem do obrázků vkládá nový viditelný vodoznak (hvězda vpravo dole) a pak také neviditelný digitální vodoznak SynthID.
Zdroje a další informace: Google
Při používání nástrojů postavených na AI je často obtížné vůbec si uvědomit, že je právě teď můžete použít. Že mohou pomoci při činnosti, kterou zrovna děláte – zjednodušit ji, zrychlit, třeba vykonat úplně za vás.
Rozhodli jsme se proto ukazovat, jak a kde AI použít. Konkrétně a prakticky. Když to jde, v ukázkách používáme nástroje, které jsou k dispozici úplně zdarma.