Starlink zrychluje: Reddit se plní snímky s úctyhodnou 400 Mb/s rychlostí

Jak se pomalu rozrůstá rodina předplatitelů Starlinku a také počet družic na oběžných drahách, na Redditu se objevují snímky ze služeb Speedtest a Fast (Netflix) s rychlostmi, které se už pomalu vyrovnají běžným domácím pevným linkám.

Stačí nahlédnout do skupiny r/Starlink – třeba na několik dnů starý příspěvek od jednoho z beta testerů z kanadské Alberty. Podle snímku se mu podařilo na Fastu naměřit rychlost stahování 400 Mb/s. Rychlost nahrávání pak 26 Mb/s.



Rychlost Starlinku podle služby Fast a uživatele DontStayInOnePlace na Redditu

Jistě, u dalších parametrů v čele s latencí v řádu mnoha desítek milisekund je už znát bezdrátové spojení s vlastnostmi 3G/LTE, ale když si uvědomíme, že výstavba celého Starlinku je stále v počátcích, je to úctyhodný výkon.

Zajímavé jsou ale i komentáře ostatních betatesterů ve vlákně. Podobná čísla jsou opravdu špičková a v praxi se rychlost pohybuje spíše v řádu desítek Mb/s. Podle komentujících je však už nyní Starlink poměrně stabilní, nevadí mu sněhové bouře a denní výpadky se počítají na jednotky minut. Operátor zároveň slibuje, že letos dojde ke zrychlování, 100Mb/s hodnoty by tedy měly být mnohem častější.



Rychlost Starlinku na službě Speedtest podle uživatele BQBrad na Redditu

Cena je sice oproti hustě zasíťovaným městům s vysokou konkurencí vyšší, všichni ale svorně dodávají, že před Starlinkem měli v podobných venkovských oblastech mnohem horší nabídky a rychlosti v řádu jednotek Mb/s.

Přesně na tento segment trhu tedy bude Starlink cílit i v nejbližších letech. No, a pokud se mu skutečně podaří vybudovat kompletní systém mnoha tisíc družic a jejich meshovou družicovou páteř a časem by zlevnil, možná jednou bude konkurovat i tam, kde do domu vedou přípojky hned několika operátorů.