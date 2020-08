Starlink opravdu funguje. První nadšenci už ho zkoušejí a měří rychlost ve Speedtestu

Až bude jednou satelitní internet Starlink plně funkční, nad hlavami nám budou na nízkých oběžných drahách poletovat tisíce a tisíce družic. Na počátku srpna jich bylo teprve okolo šesti set, i to málo už ale stačí k tomu, aby mohl SpaceX spustit uzavřený betatest.

Každý, kdo se jej zúčastnil, samozřejmě podepsal dokument o mlčenlivosti, na sociálních sítích a v databázích Speedtestu se už ale přece jen objevují první zprávy od těchto nadšenců. A k dispozici je už i několik vláken na Redditu (1, 2, 3).

Co z nich plyne? Na to, v jakém stavu se nyní Starlink nachází, to není vůbec špatné. Rychlosti se počítají na desítky megabitů za sekundu, přičemž někteří dosáhli až na metu 60 Mb/s. Rychlost nahrávání je sice zatím mnohem nižší, uvážíme-li ale charakter samotné satelitní komunikace, opět to není žádná katastrofa.

Klíčová latence

U družicové internetové komunikace je však ještě důležitějším parametrem latence. Signál musí prolétnout celou atmosférou k družici vzdálené stovky kilometrů, poté absolvuje stejnou cestu do pozemního střediska, načež se teprve dostává do klasického internetu, kde cestuje další stovky nebo i tisíce kilometrů.



Kompilace potvrzených měření Starlinku ve službě Speedtest

Není to jednoduché, a tak se latence u internetu přes satelit ještě před pár lety počítala až na tisíce milisekund. Jen pro srovnání, kvalitní optické sítě dosahují zpoždění v řádu jednotek milisekund, ostatní rychlé sítě včetně těch mobilních pak na nižší desítky. Samozřejmě bereme v potaz nějaký výkonný referenční server co nejblíže sítě operátora, nikoliv třeba přetížený WWW server na pomalé síti kdesi v Laponsku.

Postupem času se technologie satelitního internetu zlepšila a klesla i latence, i tak však dosahuje stovek milisekund. Na prohlížení webu a běžnou komunikaci to samozřejmě stačí, pro rychlé interakce už ale nikoliv. Ostatně z toho důvodu je satelitní internet nepoužitelný třeba pro online hráče.

Jenže Elon Musk sliboval, že Starlink i díky nízkým oběžným drahám a architektuře páteře tento neduh odstraní a vyrovná se běžnému připojení kategorie LTE apod. Stručně řečeno, Musk slíbil, že latence Starlinku dosáhne až na oněch 20 ms.

Nižší desítky ms

Podle prvních ohlasů tomu tak zatím není, je ale třeba opět připomenout, že síť družic je opravdu stále v plenkách a nejedná se o hotový systém. Ale ani tak to není katastrofa. Podle toho mála, co se díky zkouškám dostalo do Speedtestu, se latence pohybuje v řádu desítek ms. Suma sumárum, Starlink v tuto chvíli připomíná třeba starší mobilní 3G (svižnější LTE ještě ne).

A to je vlastně ohromný úspěch. Už v této chvíli by byl s takovými parametry Starlink při globálním pokrytí naprosto použitelný produkt a ti, kteří se s ním dostali do kontaktu, vysvětlují, že žijí v oblastech, kde doposud dosáhli leda tak k jednotkám megabitů za sekundu. Díky satelitu si polepšili o celý řád při zachování poměrně nízké latence.

Americký telekomunikační regulátor FCC v minulosti chystal úpravu, podle které by definoval operátory s vysokou latencí v případě, že nedokážou pokořit hladinu 100 ms. S tím nemá Starlink zjevně problémy už dnes.