Standard PCI Express 6.0 je tady. Umožní vyrábět čtyřikrát rychlejší SSD než dnes

Díky procesorům Intel Core 12. generace „Alder Lake“ a připravovaným AMD Ryzenům 7000 do osobních počítačů zamíří rozhraní PCI Express 5.0, které oproti čtyřkové verzi zvyšuje rychlost na dvojnásobek. Organizace PCI SIG už ale připravila nástupce, včera vydala finální specifikace PCI Express 6.0.

V posledních generacích rostla rychlost díky navyšování taktu sběrnice. PCIe 6.0 už ale pracuje stejně jako PCIe 5.0 na frekvenci 32 GHz, liší se však modulací signálu. Opouští původní NRZ (Non Return to Zero) na PAM4 (Pulse-Amplitude Modulation 4). Ta první pracuje se dvěma úrovněmi signálu a za jednotku času dokáže jeden bit informace (hodnoty 0 a 1). Ta druhá rozlišuje čtyři úrovně signálu a přenese tak dva bity (00, 01, 10, 11). Další novinkou je vylepšená oprava chyb (FEC) s nízkou latencí.

Jednou linkou PCIe 6.0 projde až 7,88 GB/s, tedy stejně jako u čtyř dnešních linek PCIe 5.0 využívaných u špičkových SSD. S šestkovou generací budou moci vznikat úložiště překračující 30 GB/s. Rozhraní je nadále zpětně kompatibilní se staršími verzemi.

Srovnání rozhraní PCI Express Rozhraní Propustnost Kódování Rychlost PCIe ×1 Rychlost PCIe ×16 Uvedení PCIe 1.0 2,5 GT/s 8b/10b 250 MB/s 4 GB/s 2003 PCIe 2.0 5 GT/s 8b/10b 500 MB/s 8 GB/s 2007 PCIe 3.0 8 GT/s 128b/130b 985 MB/s 15,75 GB/s 2010 PCIe 4.0 16 GT/s 128b/130b 1,97 GB/s 31,5 GB/s 2017 PCIe 5.0 32 GT/s 128b/130b 3,94 GB/s 63 GB/s 2019 PCIe 6.0 64 GT/s PAM4 7,88 GB/s 126 GB/s 2022

Nové produkty vznikající pro PCIe 6.0, tedy procesory, základní desky, grafické karty nebo SSD budou vyžadovat složitější konstrukci, aby bylo možné rozlišit čtyři úrovně signálu. Budoucí hardware by tak měl být dražší. A kdy bychom se jej mohli dočkat?

Od vydání specifikací do podpory v desktopu obvykle proběhnout dva až tři roky. Adopci PCIe 6.0 ale může brzdit případná vyšší cena nebo to, že po vyšších rychlostech nebude takový hlad. U grafických karet už rychlost PCIe není brzdou a datové nároky v dohledné době také nevzrostou tolik, aby se spěchalo na další generace SSD. Jiné to pochopitelně bude u serverových platforem, kde žádná rychlost není dostatečná.