Standard DDR5 dokončen. Paměti budou čtyřikrát větší a dvakrát rychlejší

JEDEC včera vydal specifikace nového paměťového standardu DDR5. Na nástupce DDR4 se čekalo osm let, takhle dlouhou mezigenerační pauzu jsme ještě nezažili. Co je nového?

Předně je to rychlost, která se oproti teoretickému maximu DDR4 zdvojnásobí. Současná generace oficiální končí na frekvenci 3200 MHz, byť nad rámec standardu vycházejí i rychlejší RAM. Kupříkladu Corsair má 5000MHz paměti. DDR5 budou startovat na 4800 MHz a teoretickým maximám je 6400 MHz. Na konci vývojového cyklu ale výrobci nejspíš překonají i tuto hodnotu. Ostatně SK Hynix již avizuje 8400MHz čipy.

Na čtyřnásobek (z 16 na 64 Gb) se zvyšuje hustota pamětí, takže jednotlivé čipy budou moci mít až 8 GB, u oboustranných modulů s 16 čipy tak kapacita vzroste až na 128 GB pro jeden klasický slot. Z počátku ale takových velikostí pravděpodobně dosahovat nebudou.

Srovnání DDR DDR DDR2 DDR3 DDR4 DDR5 frekvence 400 MHz 800 MHz 2133 MHz 3200 MHz 6400 MHz napětí 2,5 V 1,8 V 1,5 V 1,2 V 1,1 V hustota pamětí 1 Gb 4 Gb 8 Gb 16 Gb 64 Gb uvedení 2000 2003 2007 2012 2020

Další novinky

Zvýší se též energetická účinnost, standardní napětí klesne z 1,2 na 1,1 V .

. Pamětem zůstane 288 pinů jako u DDR4, ale změní se výřez, aby moduly nešly omylem vyměnit.

jako u DDR4, ale změní se výřez, aby moduly nešly omylem vyměnit. Jednotlivé moduly nebudou komunikovat jedním 64bitovým kanálem, ale dvěma 32bitovými . Zvýší se míra paralelismu, díky čemuž také vzrostla teoretická propustnost, přestože reálná frekvence čipů zůstane stejná.

. Zvýší se míra paralelismu, díky čemuž také vzrostla teoretická propustnost, přestože reálná frekvence čipů zůstane stejná. Součástí všech pamětí bude ochrana on-die ECC.

Detailní rozbor všech novinek DDR5 přinesl Anandtech, který měl po ruce i bližší dokumenty JEDECu.

A kdy DD5 uvidíme v prvních produktech? U Intelu by to mělo být již příští rok na serverové architektuře Sapphire Rapids. V případě AMD to bude zřejmě v roce 2022 na architektuře Zen 4.