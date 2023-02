Stahujte, než to smažou. Ukládáte si oblíbené články nebo videa?

V listopadu jsme v anketě řešili, jak si ukládáme oblíbené odkazy na články, tweety, fotky apod. V diskuzi ale někteří zmínili, že si ukládají rovnou původní zdroje. Stáhnou si do počítače celý článek, video z YouTube apod. Pojďme tedy probrat, jestli si také tvoříme podobné archivy.

Důvod je jednoduchý. Ani na internetu nezůstane vše, co se tam jednou dostane. Typicky to bude zrovna to, k čemu jste se chtěli vrátit. Původní web skončil. Video někdo nahlásil, takže je nedostupné. Hře vypršela licence na hudbu nebo značku, a tak se už nedá koupit na Steamu. Zasáhnout může i (auto)cenzura, kde se mažou nebo stříhají staré filmy, protože jsou z dnešního pohledu politicky nekorektní. Co s tím?

Martin Chroust

Ukládám si odkazy a spoléhám na webové archivy

U multimédií jsem zatím nenašel nic, co by mi nějak zásadně chybělo, pokud by to z internetu nenávratně zmizelo. Dříve jsem si stahoval a ukládal důležité soubory lokálně, tahle doba už ale dávno minula. Nejsem tedy nějak náročný uživatel. Co se týče samotného webového obsahu, užitečné odkazy si ukládám do lišty ve Firefoxu, a jednou za čas odkazy prostřídím. Pokud potřebuji dohledat historickou podobu webové stránky nebo obsah diskusního fóra před několika lety, využívám službu web.archive.com. A ještě mě nikdy nezklamala.

Jakub Čížek

Ukládám si odkazy a spoléhám na webové archivy

Kdysi dávno jsem používal takové ty prográmky na archivaci stránky a celého webu do stanovené hloubky, ale to jsou už opravdu roky. Přiznám se, že i kvůli práci žiji spíše přítomností a včerejší zpráva je mentálně starší než ty dva jogurty Vládi Klusky, které v redakční kuchyňce strašily ještě rok po jeho odchodu.

V mobilním Chromu mám právě teď otevřeno 96 stránek, které mi do jisté míry nahrazují záložky, a pořád čekám na nějaký kriticky bug v Androidu, který je konečně omylem smaže. Nebudou otevřené záložky, nebude problém. Bude blažené bezvědomí. Na vše ostatní je tu Archive.org.

Marek Lutonský

Občas něco uložím

Z nabídnutých odpovědí mám nejblíž k té prostřední, ale vlastně moc neukládám ani odkazy. Spoléhám na to, že je příště znovu nějak najdu. Fyzicky na disk ukládám soubory z internetu jen výjimečně. Jen elektronické knihy do knihovny v Calibre nebo soubory s klavírními notami v PDF do složek rozdělených podle let, odkud je synchronizuji do tabletu. A to je všechno. Filmy i hudbu streamuji, u instalovaného softwaru si vždycky stáhnu aktuální verzi, na disk tyto soubory nepotřebuji ukládat.

Filip Kůžel

Nic neukládám

O dvě dekády zpět jsem ukládal hudbu, filmy, vtipná videíčka z internetů, zajímavé obrázky, složky, třídění… Ale za tu dobu se internetový obsah znásobil a já postupně došel k tomu, že v rámci zachování duševního zdraví archivace nemá smysl. Místo osobní hudební knihovny mám YouTube Music, filmy jsou také online, při záchvatu nostalgie se dají sehnat i ty hodně staré. Ukládám vlastně už jen fotky a myšlenky, tedy věci bytostně osobní a originální.

Markéta Mikešová

Nic neukládám

Úplně přesná odpověď to ale není, mám v PC uložených několik videí na cvičení. Spíš ze zvyku, používám je často a nechce se mi je pořád dokola hledat. Také mám v mobilu uložené tři nouzové playlisty hudby, což mělo ale vyloženě praktický důvod – pražské metro ještě donedávna nebylo na všech stanicích pokryté signálem a cestovat bez hudby ve sluchátkách odmítám. Že bych si ale schovávala něco ze strachu, že to zmizí z internetu, to vůbec.

Možná to je ale chyba. Nedávno jsem hledala jednu starou hru a vyloženě jsem nenašla způsob, jak ji zpětně získat. Ani v bazaru na CD, ani na torrentech… je prostě pryč.

Petr Urban

Nemyslím si, že stahuji, co se dá, ale některá vybraná díla si archivuji. Existuje k tomu dobrý důvod, průměrně se totiž webové stránky dožijí necelých tří let. Články ukládám do Pocketu, ale vracím se k nim minimálně. Tam mě navíc jistí různé webové archivy. Spíše si občas uložím obrázek nebo video.

YouTube je v tomto vcelku příšerný, protože starší videa lidé mažou, ale také konvertují na soukromá. A tam už často platí, že je video najednou nenávratně pryč. Kdybych měl ukládat každou prkotinu, která se mě zaujme, budu ovšem potřeboval vlastní datacentrum. Takže stahuji a ukládám na lokální úložiště jen čas od času ty největší srdcovky.

Karel Kilián

Nic neukládám

Jo, kde jsou ty doby, kdy jsem stažené programy vypaloval na cédéčka a později na dévédéčka, abych je nemusel stahovat znovu! Jenže to bylo před koncem milénia, kdy modemy byly ochotné přenášet teoreticky maximálně 33,6 kb/s a za hodinu se tak dalo stáhnout nějakých 15 MB dat.

Při dnešních rychlostech internetového připojení nevidím důvod cokoli skladovat. Stačí klepnout na odkaz a za pár sekund, maximálně minut mám staženo téměř cokoli. Tak proč bych měl jakkoli uchovávat historické verze?

Je pravda, ze na NASu mám složku „Instalace“, ve které mám instalační balíčky všech aplikací, které používám. Nicméně slouží spíše jako „mustr“, abych při přeinstalaci či instalaci nového PC na něco nezapomněl. Vždy ale stahuji z internetu aktuální verzi.

Jediný program, který bych už dnes nesehnal v té verzi, ve které mi vyhovoval, je Allaire/Macromedia HomeSite. Ten tedy pečlivě oprašuji a uchovávám, byť věřím, že kdybych si dal tu práci, našel bych k němu odpovídající alternativu.

Lukáš Václavík

Ukládám si odkazy a spoléhám na webové archivy

Pokud jde o články z webu, ty neukládám. Mám sice Raindrop, kam strkám všechny oblíbené odkazy, ale ty časem mohou přestat fungovat. Pokud se tak stane, holt to překousnu. Zatím se však nepamatuji, že bych se potřeboval k něčemu vrátit a nenašel to přes Archive.org. Dříve jsem používal čtečku Pocket, kde jsem články sice ukládal pro offline čtení, ale to bylo kvůli drahému mobilnímu internetu, ne trvalé archivaci.

Výjimkou jsou videa. Sice si platím různé netflixy, ale tam jednak není vše a jednak ne v podobě, kterou bych chtěl. Mám tak plný disk filmů s oblíbeným českým dabingem, protože vím, že se k němu už běžně nedá dostat. Pro některé vzniklo třeba pět dabingů a já chci ten jeden konkrétní. Nostalgie převáží nad tím, že je třeba v horší technické kvalitě. Pokud ale jde o videa třeba z YouTubu, ty ať klidně zmizí. To je pro mě jednorázová zábava, ne věc, k níž bych se vracel.

Druhou výjimkou jsou audioknihy. Mám jich nakoupených hodně hlavně na Audiotéce, ale ten jejich přehrávač je omezený. Raději si stáhnu MP3, které pak pouštím v jiné aplikaci. Na Androidu doporučuji Smart Audiobook Player, na iOS se mi nejvíce osvědčil MP3 Audiobook Player.

A co vy, ukládáte si do počítače věci z internetu pro případ, že by jednou mohly zmizet?