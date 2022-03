„Stahujte, než ji zakážou!“ Rusové si hromadně zálohují Wikipedii, protože hrozí její zablokování

Ruská vojenská invaze na Ukrajinu trvá již čtvrtý týden a její konec je zatím v nedohlednu. Kvůli krokům ruského prezidenta Vladimira Putina je země v důsledku toho do značné míry izolována od okolního světa – ať už prostřednictvím sankcí a bojkotů, nebo vlastními aktivitami, které omezují přístup občanů k informacím ze zbytku světa.

Jedním ze zdrojů informací, na které se Kreml cíleně zaměřil, je internetová encyklopedie Wikipedia. S vědomím, že tento obrovský bezplatný zdroj znalostí může být brzy zablokován, si lidé žijící v Rusku stahují celou ruskou verzi Wikipedie, aby měli v případě potřeby offline přístup k jejímu obsahu.

Stahujte, než ji zakážou!

Stáhnout celou Wikipedii se může jevit jako náročný úkol. Nezisková organizace Kiwix, provozující bezplatný webový prohlížeč pro offline čtení, však tento proces usnadnila. Shromáždila všech 1,8 milionů článků, nacházejících se v ruskojazyčné verzi Wikipedie, ve formě torrentu ke stažení (ano, podmínky Wikipedie to umožňují). Soubor má velikost 29 GB.

Veřejné statistiky Kiwixu ukazují, že počet stažení ruskojazyčné Wikipedie v posledních týdnech prudce vzrostl. V průběhu března byla stažena více než 150 000×, což ve srovnání s letošním lednem znamená více než 4000% nárůst počtu stažení.

Podle šéfa Kiwixu Stephane Coillet-Matillona tvoří nyní stahování z Ruska 42 % veškerého provozu na serverech Kiwixu, přičemž v roce 2021 to byla pouhá 2 %. „Něco podobného jsme zažili už v roce 2017, když Turecko zablokovalo Wikipedii,“ řekl, „ale tohle je prostě jiná dimenze.“

Prezident Vladimir Putin přijal drakonický zákon, který novinářům, jejichž narativy se liší od kremelské verze výkladu událostí, hrozí až 15 let vězení. To přimělo CNN, BBC a další média k pozastavení vysílání. V posledních týdnech byl zatčen jeden z předních ruských editorů Wikipedie za šíření „falešného, protiruského obsahu“.

Rusko už Wikipedii blokovalo

Ruská Federální služba pro dohled nad komunikacemi, informačními technologiemi a hromadnými sdělovacími prostředky (zkráceně Roskomnadzor) pohrozila počátkem března zablokováním Wikipedie. Agentuře zejména vadilo heslo Ruská invaze na Ukrajinu (2022).

Stránky Wikipedie o této události zjevně nesledují propagandu Kremlu a Rusko chce odříznout přístup ke všem médiím, jež se neřídí jeho oficiálním narativem. Wikipedie na hrozbu reagovala s tím, že odmítla požadavek Ruska, aby byla svobodná encyklopedie cenzurována.

Rusko zatím Wikipedii nezakázalo, ale, jak dokládají statistiky stahování Kiwixu, mnozí obyvatelé země se obávají, že je tato možnost velmi reálná. Putin již zakázal sociální sítě, jako je Facebook a Instagram, a Wikipedie může být na řadě jako další.

Nebylo by to poprvé, kdy by Rusko Wikipedii zablokovalo – v roce 2015 kvůli článkům, které považovalo za nevhodné, jako například „Kouření konopí“ a „Charas“ (konopný koncentrát vyrobený z pryskyřice živé rostliny konopí). Roskomnadzor zaslal dopis s žádostí o odstranění článků, což Wikimedia Russia odmítla. V reakci na to Roskomnadzor celou stránku asi na den zablokoval.