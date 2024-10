Stahujte ChatGPT pro Windows. Moc navíc toho sice neumí, ale už je ve Storu

OpenAI po dlouhých měsících konečně vydalo aplikaci ChatGPT pro Windows. Najdete ji ve Storu, ale zatím nečekejte žádné velké zázraky. Dostane ve své podstatě to stejné, co znáte z webu, ale v samostatném okénku.



Metafyzické debaty s chatbotem nyní i přímo ve Windows

Aplikace je k dispozici zatím jen pro předplatitele Plus, Team, Enterprise a Edu a v podstatě jedinou zajímavou integrací do systému je klávesová zkratka Alt+Mezerník.

Když ji stisknete kdekoliv ve Windows, zobrazí se miniaturní okénko chatu, které se bude držet stále nahoře.



Dvě ukázky minichatu, který vyskočí při klávesové zkratce Alt+Mezerník

Můžete si ho pak zobrazit nad jiným programem a debatovat s AI, aniž byste museli otevírat velký chat se vším všudy. Stejně tak můžete do okna přetahovat soubory (drag&drop), nicméně i tuto funkci zvládne běžná webové verze.

ChatGPT si užijete pouze na Windows 10 (sestavení 17763.0 a vyšší) a samozřejmě na všech Windows 11. No, a pokud nemáte Windows, k dispozici je tu už nějaký čas i verze pro macOS.