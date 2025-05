Stáhněte si balík nových ikon z Office. Fanoušek je překreslil do vysokého rozlišení

Po sedmi letech v Redmondu redesignují ikony aplikací Office, resp. Microsoft 365. Tehdy je vyvedli v designovém stylu Fluent, jenž se ovšem podobně jako jiné styly průběžně vyvíjí. Dnes je aktuální Fluent 2. Měnící se vizuální styl se odrazí také v ikonách klasických nástrojů a vy si je dnes můžete stáhnout ve vysokém rozlišení.

Nejde ovšem o originál, nýbrž o překreslené ikony do vysokého rozlišení. Svou práci na Redditu sdílel Thunder_Ruler0, kde poskytl odkaz na složku na Disku Google. Právě na této sociální platformě se nedávno provalilo, že Microsoft na nových ikonách pracuje. Americká firma zatím vůči široké veřejnosti mlčí.

Thunder_Ruler0 dříve uniklé ikony vyčistil, zmenšil, zvětšil, vyčistil a nakonec pomocí Sory překreslil. Výsledek z podstaty dokonalý není, náladu nových ikon však z fanouškovské práce vycítíte.



Microsoft teď sbírá zpětnou vazbu na nové ikony

Mimochodem, v úniku před pár týdny jsme viděli novou ikonu Outlooku v modré. Fanoušek ovšem vyrobil také žlutou variantu. Pomrkává tak na klasický Outlook. V letech 1999–2013 vystřídal čtyři různé ikony, jejich dominantní barva nicméně byla vždycky žlutá.

Navíc jde o dilema, které by Microsoft měl rozseknout. Dnes má totiž ještě druhý a bezplatný Outlook. Říká mu nový Outlook. Ten klasický sice odejde, ale potrvá to roky. Bezpečně víme, že přežije přinejmenším do roku 2029. Oba poštovní klienty se tudíž budou roky překrývat. Je na místě, aby je rozlišily ikony.

Mimochodem, nejmladší ikonu z nástrojů Office má zmíněný nový Outlook, vznikla před dvěma roky. Dle dřívějšího úniku přesto bude i ona nahrazena. Nová iterace je světlejší. Neoficiálně odhalené ikony jsou pracovní verzí, jejich konečná podoba se tudíž může více či méně lišit.