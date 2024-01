Stáhli byste si do mobilu aplikaci z jiných zdrojů než obchodů Googlu a Applu?

Co na Androidu funguje od nepaměti, to si uživatelé iPhonů od března užijí také. Tak trochu. Apple se podvolí nařízení Evropská komise a zruší na svých telefonech monopol App Storu. Mohou tak vznikat alternativní obchody a půjdou nainstalovat i aplikace, které by se dříve do App Storu ani nedostaly. Byť však Apple plné otevření jako na Androidu nedopustil.

Otázka je proto jednoduchá. Stahujete nebo budete si stahovat i aplikace z jiných zdrojů než přímo z Google Play a App Storu? Pokud máte Android, stahujete si přímo soubory typu .APK, případně instalujete alternativní obchody jako Amazon Appstore či F-Droid? Proč to děláte? Co nemají oficiální zdroje, zatímco třetí strany ano?

(Přímo v anketní otázce to není, ale obchody Samsungu, Huaweie a jiných výrobců, přes které se aktualizují předinstalované aplikace, nepovažujte za třetí stranu.)

Jakub Čížek

Ano

Ostatně, když jsem kdysi před deseti lety zbastlil experiment Wifileaks pro pár nadšených nerdů, se kterými jsme pak zmapovali 3,5 milionů (především) českých Wi-Fi sítí, speciální aplikaci jsem ani nechtěl publikovat nikde v oficiálních storech. Dost možná by totiž porušovala podmínky a ještě by se o ní dozvědělo příliš mnoho očí včetně ÚOOÚ. Takhle jsem měl jistotu, že si apku nahraje na Android a iPhone jen pár tisíc dobrovolníků a žádná lama, která napáchá více škody než užitku.

Lukáš Václavík

Ano

Odpovídám kladně, protože jsem to v minulosti párkrát udělal. Byť jen z profesních důvodů, když jsem si chtěl na Androidu vyzkoušet nějakou aplikaci, která tam ještě nebyla v aktuální verzi (ale na APKmirroru už ano), případně když jsem si hrál s alternativními obchody jako F-Droid.

V běžném životě ale tu potřebu nemám. Teď po více než roce s iPhonem mi taková možnost nechybí, protože co potřebuji, to je v App Storu. Otevření se ale nijak nebráním, byť to Apple pojal tak, aby něco F-Droid pro svobodný software vzniknout nemohl, když chce vydělávat i na bezplatném softwaru.

Alternativní obchody bych však ocenil na iPadu, kam se však možná ani nedostanou, protože tuto platformu Evropská komise nereguluje. Možnosti tabletu jsou kvůli App Storu hodně omezené, aplikace by bez schvalování Applem mohly z iPadu udělat víc počítač a méně přerostlý iPhone.

Tomáš Holčík

Ano

Na Androidu jsem na to zvyklý, několik aplikací takto stažených mám. Nestahuji pirátské kopie placených aplikací nebo nějaké jiné warezácké záležitosti, ale spíš aplikace, které nejsou v našem Play Store dostupné třeba kvůli chybějící lokalizaci či specifickým vychytávkám, kvůli kterým by se do Play storu nedostaly. Samozřejmě také pečlivě vybírám, co si do telefonu pustím, a nestahuji vše, na co narazím.

Například mám na telefonu aplikaci brněnského dopravního podniku pro přečtení kódů platebních karet z Google Pay (či Apple Pay, FitBit Pay a další) na mobilech či hodinkách, abych si mohl sám nastavit nosič pro svou roční jízdenku a nemusel s každým novým zařízením na pobočku v centru města. Do Play Storu ji Google nepustí, protože čte a zobrazuje NFC data platebních karet.

Petr Urban

Ano

Dělám to málo a nerad, protože to není pohodlné a navíc do obsahu instalátorů aplikací pro Android nevlezu, respektive tam neodhalím potenciálně škodlivý kód, ale někdy není zbytí. Byl to případ aplikace, která nabízela zajímavou funkci, ale jen v testovací verzi, kterou jsem si musel nainstalovat ručně. To se ovšem stane nejvýš jednou do roka.

Martin Chroust

Ano

Dlouhodobě používám Android a čas od času přijde na vyzkoušení aplikace, která je geo blokovaná. A v tom případě využívám i alternativní zdroje pro aplikace. Nejčastěji se jedná APKmirror, kde mám určitou jistotu, že aplikace skutečně pochází z oficiálního zdroje. To jde ověřit třeba tím, že když novou verzí aplikace přeinstaluju tu starou, mají obě aplikace stejné podpisy.

Dlouhodobě se však vyhýbám pofiderním aplikačním obchodům jako je APKpure. Tyto obchody mají podle mě velmi tenkou hranici mezi legálním, nelegálním a infikovaným softwarem. Při stahování mimo Google Play je třeba zapojit selský rozum. Pokud je jinak placená hra někde nabízena bezplatně, je to jednoznačné varování, že zřejmě bude obsahovat malware.

Stejně tak nemám důvěry k aplikacím a hrám, které se vám do telefonu stáhnout při nechtěném kliknutí na banner. Při stahování méně známých aplikací se spoléhám na Google Play, zejména kvůli konzistentnímu hodnocení a komentářů uživatelů, kteří si aplikaci stáhli přede mnou.

Filip Kůžel

Ano

Stáhl. V minulosti jsem to z různých důvodů už několikrát udělal. Na Androidu nejsou alternativní obchody na Androidu nic až tak výjimečného, svůj má Amazon, nebo třeba Samsung. Instalační balíček .apk jsem několikrát stahoval od výrobců různých čínských gadgetů.

Novinka to bude pro Apple iOS, nebo aspoň v oficiální rovině – v dřevních dobách iPhone OS docela frčel jailbreak, který umožňoval obejít tehdy ještě velmi striktní pravidla velmi jednoduchého operačního systému. Když teď googlím, tak jsou jailbreaky i pro aktuální verze iOS, získáte pár pirátských trumfů (YouTube bez reklam, stahování torrentů přímo do iPhonu), ale skoro bych řekl, že to už dnes nemá valný smysl.

Jsem zvědavý, jak se vyvine situace kolem sideloadingu. Zatím to vypadá, že Apple zkusí nastavit takové podmínky, aby to celé zabil…

A co vy, stáhli byste si do mobilu aplikaci z jiných zdrojů než obchodů Googlu a Applu?