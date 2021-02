Stadia ještě není mrtvá. Letos na službu přibude na 100 nových her včetně Far Cry 6 a FIFA 21

Nedávno Google oznámil, že rozpouští své herní studio, které mělo pro Stadii přinést exkluzivní hry. Samotná herní platforma ale není mrtvá a letos bychom se měli dočkat až stovky nových titulů. Některé přijdou již brzy.

Pro jakoukoliv streamovací herní službu je základem dostatečně široký katalog titulů, který zaujme co nejvíce hráčů. S tím aktuálně bojují všichni, včetně Googlu. Jedním z řešeních mělo být i vlastní studio produkující exkluzivní tituly, to ale nakonec zanikne. Místo toho se bude firma zaměřovat na klasické hry od jiných vydavatelů, které najdeme i na jiných platformách.



Takto vypadá mobilní aplikace pro Stadii

V následujícím roce by jich mělo přijít až 100, v dohledné době Google konkrétně zmiňuje tituly jako Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition, Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut, It Came From Space and Ate Our Brains, FIFA 21a Kaze and the Wild Masks. V průběhu roku se přidá i Far Cry 6, Riders Republic, Hello Engineer a další.

I přes novou várku her ale bude mít Google co dělat, aby přesvědčil hráče využívat Stadii. Konkurenční GeForce Now například přidává okolo 10 nových her každý týden a snaží se i Microsoft se svým xCloudem, byť ten je stále ve fázi preview.

V rámci Stadie je navíc nutné si hry kupovat přímo ve službě, zatímco u GeForce si hráč pouze propojí svou knihovnu se Steamem, Epicem a dalšími – kromě předplatného nemá žádné další výdaje. U Xboxu už jsou potom všechny hry přímo obsažené ve službě a lze tak hrát vše z nabízeného katalogu.

