Stačí vyslovit přání. Co dnes umí hlasoví asistenti a který chytrý reproduktor je nejlepší

Když přišli první hlasoví asistenti, bylo to jako ve sci-fi filmu. Vždyť rozsvítit světlo hlasovým povelem bylo do té doby možné jen ve Star Treku. Nyní však už víme, že hlasoví asistenti rozhodně nejsou dokonalí.

Zatímco u počítače nedává hlasový asistent valný smysl, u mobilního telefonu už je situace jiná a pro samostatná zařízení, jež jsou součástí chytré domácnosti, představuje hlasový asistent jedinou volbu.

Hlasový asistent jako fyzické zařízení je hlasitý Wi-Fi reproduktor, jehož ovládání je primárně hlasové a případný integrovaný dotykový displej slouží spíše jako doplněk. Hlasoví asistenti, jako jsou Siri od Apple, Google Assistant a Amazon Alexa, se stali neodmyslitelnou součástí našeho digitálního života. Tyto pokročilé technologie umožňují uživatelům interagovat se zařízeními prostřednictvím hlasových pokynů a dotazů. Od svého zrodu zaznamenali ohromný vývoj a jejich praktické využití se stále rozšiřuje.

Problematická čeština

Prvním milníkem hlasových asistentů bylo v roce 2011 představení Siri od společnosti Apple. Siri se stala prvním skutečně populárním hlasovým asistentem. Brzy poté následovaly další platformy, jako Google Assistant a Amazon Alexa. Tito asistenti byli původně zaměřeni na základní úkoly, jako je hledání informací na internetu, nastavování budíků nebo zasílání textových zpráv. Dnes jsou mnohem pokročilejší a schopní provádět širokou škálu úkolů.

I přes svůj nesporný přínos a užitečnost mají současně hlasoví asistenti jedno zásadní omezení, kterým je fakt, že ani jeden z nich ani po letech na trhu nepodporuje češtinu, resp. české příkazy. A nejde jen o to, že musíte pro ovládání asistenta umět anglicky, ale nepoznají české názvy. Budete-li například chtít pustit českou skladbu, asistent se bude snažit český název rozpoznat anglicky, což v drtivé většině případů dopadá špatně. A právě tento fakt stojí za tím, že se u nás hlasoví asistenti zatím nijak zvlášť nerozšířili a zůstávají doménou spíše technologických nadšenců než běžných uživatelů. Už v nedaleké budoucnosti by to však mohla změnit pokročilá umělá inteligence, jako je Google Bard, se kterou není komunikace v češtině žádným problémem, navíc nebude muset být přesnost příkazů tak vysoká jako nyní.

Hlasoví asistenti jsou skvělí na ovládání chytré domácnosti a spouštění nejrůznějších akcí i třeba hudby, tam nemají ve své jednoduchosti konkurenci

S růstem umělé inteligence a rozvojem technologií se také očekává, že budou hlasoví asistenti stále pokročilejší a schopní provádět složitější úkoly. V budoucnu by mohli být více integrováni do našich životů, od autonomních vozidel až po chytré domácnosti a zdravotnickou péči. Nicméně s tímto růstem přicházejí i otázky ohledně soukromí a bezpečnosti dat. I tak je ale zřejmé, že budou pravděpodobně hrát mnohem větší roli než dnes. Jejich schopnost reagovat na hlasové pokyny a usnadňovat různé úkoly vám umožní být efektivnější a lépe si užívat moderního digitálního světa.

Apple Siri

Hlasová asistentka Siri, neboli „Speech Interpretation and Recognition Interface,“ představuje jednoho z prvních komerčně dostupných hlasových asistentů na světě. Tato technologie vyvinutá společností Apple byla poprvé představena v roce 2011 jako součást iPhone 4s. Od té doby prošla Siri několika vylepšeními a rozšířila svou dostupnost na celou řadu zařízení od Applu. Siri se stala klíčovým prvkem ekosystému Apple, typicky se využívá pro obsluhu chytré domácnosti Apple HomeKit.



Chytrou domácnost přes Apple HomeKit můžete ovládat pomocí asistentky Siri v kvalitním reproduktoru Apple HomePod 2. generace. Nachystejte si na něj ale bezmála 9 000 Kč