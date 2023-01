Stačí vám současná rychlost vašeho domácího internetu?

Více než milion českých domácností surfuje rychlostí do 30 Mb/s. A to je pouze download, v opačném směru mohou data téct klidně desetkrát pomaleji. Stejně velká skupina už ale má 100 Mb/s a víc. Kam patříte vy? Ale především, jste se současným internetem spokojení?

Kromě hlasu v anketě můžete do diskuze upřesnit typ připojení (optika, VDSL, Wi-Fi apod.), inzerovanou rychlost (co si platíte) nebo reálnou (jak to většinu času běží). Rádi bychom věděli také to, při kterých úlohách vás současný internet brzdí.

Lukáš Václavík

Ano, ale rychlejší bych využil

Momentálně mám VDSL s rychlostí 100/20 Mb/s, prakticky pořád mi to jede na inzerovaných hodnotách. Nemůžu si stěžovat na stabilitu ani odezvu. A tak v 95 procentech času jsem docela spokojený. Těch pět procent se vztekám, když posílám nějaký větší soubor, provádím zálohy do cloudu nebo stahuju velkou hru (dnes klidně i 100GB balíky). Router je ale dobře nastavený, takže třeba streaming má vyšší prioritu a Netflix se neseká nebo nesníží rozlišení, když se zároveň i něco stahuje.

Rychlejší připojení by se hodilo, ale někdy si říkám, o kolik více bych byl ochotný platit například za symetrické gigabitové připojení, když by jej většinu času pořádně nevyužil. Nic lepšího než to VDSL ale doma mít nemůžu, takže to dilema řešit nemusím.

Jiří Kuruc

Ne, internet mne brzdí

„Ahojte rodičové, nevšímejte si mně, jdu si od vás zase poslat video na YouTube. U mne by to trvalo 36 hodin, u vás jen čtyři.“ To je tak, když máte v roce 2022 uplink 5 Mb/s (reálně tak 3) a s poskytovatelem není řeč. Směrem dolů máme na 5GHz AC spoji 50 Mb/s, což hravě stačí pro všechny streamovací služby, a celkově jde o velmi spolehlivé připojení, vždyť pamatuji doby zdejších Wi-Fi začátků s 11 Mb/s 802.11b.

Ale poměr 10:1? Vždyť od toho upustili i u Cetinu s xDSL! Před pár dny se tady objevil chlapík s tím, že nám přivedou optiku do baráku, což je na obec s 850 obyvateli na konci světa malý zázrak (podpořený již připravenou chráničkou z doby SPT Telecomu). Když ale prohlásil, že to bude tak do dvou let, chtěl jsem jej uplatit demižónem domácí slivovice, jestli by to nešlo spíš do dvou měsíců. Tak čekám...

Jakub Čížek

Ne, internet mě brzdí

Nic jako dostatečně rychlé připojení k internetu neexistuje. Každý, kdo to tvrdí, prostě jen neochutnal benefity vyššího tempa. Je to vlastně úplně stejné, jako byste tvrdili, že nepotřebujete SSD, protože ten plotnový disk načte do RAM data rychlostí 50 MB/s. A to prostě stačí. Ha ha ha, tak ten byl dobrej!

Byt mám k internetu připojený rychlostí 600 Mb/s (optika do domu na sídlišti, do jednotek pak klasický RJ-45 ethernet bez potřeby modemu atp.), nicméně už pomalu stalkuju svého poskytovatele, aby na naší adrese povolil 1 200 Mb/s, jinak odejdu ke konkurenci. Naštěstí to mám snadné, dům je totiž připojený hned k několika rychlým operátorům. V gigabitových tarifech se mohu doslova prohrabávat a gigabit zároveň považuji za nutnou inženýrskou síť, pokud bych se stěhoval kamkoliv jinam.

Nejde totiž pouze o rychlost, ale i o kvalitu celého připojení! U tarifů nad 100 Mb/s (včetně uploadu) očekávám na poslední míli také nízkou latenci v řádu jednotek milisekund a pochopitelně veřejnou a pevnou IP adresu! Přes to nejede vlak! Při rychlostech okolo 500 Mb/s se pak už z přípojky pomalu stává takové USB 2.0 a člověk nemá potřebu syslit a křečkovat. Nepotřebuji stažená data kdesi archivovat pro další použití (třeba filmy na NASu), protože je mohu buď rovnou streamovat, nebo za pár sekund stáhnout ad hoc a zase smazat podle potřeby.

Stejně tak nemám potřebu mít někde na externím disku archiv s fotografiemi v původním rozlišení, protože je mám prostě v cloudu, odkud je rychlostí až 60–70 MB/s kdykoliv stáhnu podle potřeby. Píše se rok 2023, internet je pro mě tedy USB 2.0. Ale to je málo, chci USB 3.0! Ano, 600Mb/s internet mě brzdí!

Marek Lutonský

Ano, rychlejší nepotřebuji

Není to asi úplně pravda, rychlejší připojení bych dokázal využít. Ale nepotřebuji ho. Od místního vesnického poskytovatele mám pevnou symetrickou linku 80/80. Udávaná rychlost odpovídá skutečné a nepociťuji, že by mě nějak brzdila. Z domu často pracuji, data mám v cloudu, večer běží několik videostreamů najednou. Za příplatek 300 Kč bych mohl mít symetrický půlmegabit, ale přijde mi to zbytečné.

Petr Urban

Ano, ale rychlejší bych využil

Rychlejší internet se dá využít skoro kdykoli, i když pro určité rychlosti platí, že je využijete omezeně, protože to bude brzdit druhá strana. Já mám momentálně cenově dostupnou pseudooptiku. Přešel jsem loni po dlouhých letech strávených s VDSL, které v mojí lokalitě splňovalo inzerovanou rychlost.

Místní poskytovatel dlouho nedokázal parametry ani cenou metalice konkurovat, jeho „optické“ připojení bylo zhruba stejně rychlé a stálo podobné peníze. (Ovšem až na nahrávání, které bylo nastavené symetricky, ale pro mě nebylo zdaleka tak důležité.) Naštěstí se to už změnilo, tak jsem přešel. Rozhodnutí pomohl i příslib dalšího navyšování rychlostí.

U nás je zatím dostupné 100megabitové připojení s tím, že se reálná rychlost blíží té inzerované. Výhledově by se měl zpřístupnit 300megabitový tarif, který bude jen o stovku dražší. Mám chuť přejít, dlužno ale dodat, že drtivou většinu času mi stávající rychlost dostačuje. Načítání webů znatelně nezrychlí, netflixy pojedou pořád stejně, tj. na full HD.

Vyšší rychlost bych využil jen občas. Nemá smysl bavit se o stažení instalačky Windows, tam bude časový rozdíl dost malý na to, aby mě rychlejší přípojka nezajímala. Jiné je to u stahování her, protože dnešní tituly mají běžně desítky a výjimečně i více než sto gigabajtů. Tam už je každý megabit navíc znát. Nedělám to ovšem denně, takže rychlejší připojení bych využil, ale… O pseudooptice píši, protože připojení je inzerováno jako optické, do našeho města je ale spojení z nedaleké lokality dovedeno bezdrátově.

Vladislav Kluska

Ne, internet mě brzdí

Doma mám optiku od Vodafone, aktuálně 300/20 Mb/s. A to je jeden z důvodů, proč moc nemůžu mít home office. Rychlost stahování mi stačí, tam problém není a to většinou zároveň streamujeme 4K video na televizi, děláme něco na mobilech a počítač si něco stahuje. Rychlejší by se asi někde projevil, pocitově ho ale nepotřebuju.

Silně problematický je ale upload, tam je to přímo plivnutí do obličeje od Vodafone. V dnešní době je 20 Mb/s absolutně k smíchu a nepoužitelné, hlavně když musím nahrávat videa na YouTube (nebo i když se mi cokoliv nahrává na disk). Čekat několik hodin, než se nahraje 4K video je absolutně směšné a reálně mi znemožňuje pracovat.

Řešení bohužel není, protože ani ten absurdně drahý 1 Gb/s nemá pořádný upload, rozdíl 20 a 50 je sice dvojnásobný, ale stále málo. A cena je taky dvojnásobná, což se mi prostě nechce dávat, když to stejně neřeší můj problém. Strašně se těším, až budu moci přejít k nějaké konkurenci, ale toho se asi nedočkám.

Karel Kilián

Ano, rychlejší nepotřebuji

Mám od jednoho z mobilních operátorů internetové připojení s rychlostí 250 Mb/s/25 Mb/s a musím konstatovat, že mi naprosto postačuje. Bez problémů zvládá všechny mé požadavky, včetně souběžného streamování obsahu na dvou zařízeních současně.

Možná bych občas ocenil rychlejší upload, nicméně ten mě brzdí tak jednou do měsíce, když na server nahrávám C-zónu k časopisu Computer, jejíž součástí jsou také balíčky s ukázkovými fotkami z recenzovaných mobilních telefonů.

Z hlediska rychlosti jsem pamětník a pamatuji doby, kdy jsem se k internetu připojoval modemem s maximální (teoretickou) rychlostí 14,4 kb/s. Pak jsem upgradoval na modem s maximem 33,6 kb/s a to byly fofry! Dodnes si pamatuji, jak jsem jedno hudební album, které u nás nebylo k sehnání, stahoval v nevalné kvalitě skoro celou noc.

Tehdy jsem o vizích o streamovaném videu říkal, že to je nesmysl, protože to internetovým připojením nikdy neprojde. No, a nějakých 25 let poté se tu díváme na videa v rozlišení 1080p či 4K a připadá nám to normální. Jsem zvědav, kde tohle skončí a zda já se svými potřebami budu někdy potřebovat rychlejší internet.

Filip Kůžel

Ano, rychlejší nepotřebuji

Jaký tlak má voda v baterii kuchyňského dřezu? Nevím. Podobně jsem neznal ani rychlost domácího internetu. Až ve faktuře jsem našel, že platíme 50/50 Mbit/s. Připojení je spolehlivé, odezva nízká, rychlost jednoduše stačí. Máme optiku a k místnímu poskytovateli se zrovna přidává T-Mobile, tak jsem zvědavý, jestli se strhne cenový boj o tak nenáročného zákazníka, jako jsem já.