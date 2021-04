Stačí jen online jízdenky. Průvodčí Českých drah už nebudou vyžadovat osobní průkazy

Od dneška již bude možné cestovat vlaky Českých drah s online jízdenkou i bez předložení osobního průkazu. Dopravce novinku testoval již od poloviny března.

„Proč chtít po lidech, kteří nevyužívají žádnou slevu, nějaký doklad nebo průkaz? Pokud je jízdenka v pořádku zaplacená, a to nám řekne systém velmi rychle, víme vše, co potřebujeme. Takové zjednodušení usnadní práci jak samotných průvodčích, tak je pohodlnější pro cestující. Když jsme si to spočítali, tak se tato novinka týká až třetiny všech našich zákazníků,“ říká Ivan Bednárik, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

ČD upozorňuje, že předložit osobní průkaz k elektronické jízdence je nadále povinné také pro lidi, kteří cestují pravidelně a využívají např. traťové nebo síťové jízdenky, dále pak také u mezinárodních jízdenek nebo jízdenek OneTicket. Dráhy spustil e-shop s jízdenkami již v prosinci 2012. Od října 2014 je lze koupit také v mobilních aplikacích Můj Vlak pro Android a iOS.