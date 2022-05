SSD už bude vyrábět i Asus. Jeho ROG Strix SQ7 chce oslovit hlavně hráče

Do segmentu SSD se již poměrně pozdě pustí také známý výrobce Asus. V rámci herní značky ROG, pod kterou vyrábí nejen základní desky, ale třeba i monitory, notebooky, nebo myši a další příslušenství, totiž uvede vlastní rychlé SSD.

Asus zatím jen láká na brzké uvedení, chystané SSD by mělo dostat označení ROG Strix SQ7 a půjde o miniaturní model do slotu M.2, který ale bude podporovat rozhraní PCI Express 4.0. Díky tomu lze čekat vysoké rychlosti a pokud bude chtít Asus s tímto SSD uspět třeba i u konzolí PlayStation 5, měl by rychlost čtení mít ideálně přes 5,5 GB/s. Vzhledem k tomu, že už je na trhu dlouho řada modelů s rychlostí 7,4 GB/s, uvidíme, jestli Asus půjde až do maxima.

První varianta by měla dorazit až s kapacitou 1 TB a nebude chybět ani jednoduchý tenký pasivní rozvaděč tepla z grafenu, takže se SSD vejde právě i do zmíněné herní konzole PS5.

Asus zatím láká na tchajwanské mutaci stránek na Facebooku a zatím neprozradil žádné bližší detaily. Oficiální představení lze očekávat 17. května, případně na Computexu, který začne 24. května.