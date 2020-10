SSD i RAM by mohly zlevnit, výrobci mají nadbytek čipů

Navzdory růstu prodejů počítačů i nástupu nových herních konzolí je poptávka po paměťových čipech nižší než jejich nabídka. Podle zákona tržního prostředí by tak jejich cena v tomto čtvrtletí měla klesnout, konkrétně až o desetinu. Odhadují to analytici společnosti TrendForce.

Výrobci koncových zařízení jsou prý dostatečně zásobeni a polovodičové továrny v září přišly o velkého zákazníka – Huawei. S čínskou společností teď kvůli embargu nesmí spolupracovat ani zahraniční partneři, pokud v procesu výroby využívají americké technologie.

TrendForce odhaduje, že průměrná cena DRAM i NAND čipů do Vánoc klesne o 10 %. U mobilů bude pokles nižší, zhruba do 7 %. Čínští výrobci jako Xiaomi nebo BBK (Oppo, Vivo, OnePlus, Realme) se totiž snaží předzásobit a vykupují komponenty, které by jinak připadly Huawei. A činí tak proto, aby měly rezervu, kdyby nějaké embargo padlo i na ně. Naopak u serverů poptávka klesá, a tak i průměrné ceny operačních pamětí i SSD spadnou až o 15 %.

Pro první čtvrtletí 2021 TrendForce očekává, že ceny DRAM klesnou o dalších 5 %, u NAND čipů až o 15 %.

