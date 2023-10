Srovnáváme DALL-E s Midjourney. Emmu Watson odmítne, ale dá se s ním bavit jako s lidským grafikem

Na Živě už déle než rok používáme při tvorbě ilustračních obrázků k článkům službu Midjourney. Došlo to až tak daleko, že jsme nedávno neobnovili předplatné standardní fotobanky. Občas se hodila, ale čím dál méně. Možnost mít obrázek, jaký chceme, a ne, jaký najdeme, nám hodně vyhovuje.

Do redakčního ChatGPT Plus se nám před několika dny dostal DALL-E 3. To je konkurenční obrázkový generátor od OpenAI. Byl to vlastně jeden z prvních nástrojů tohoto typu, u kterých se dalo říct, že to s nimi začíná dávat smysl. Potom ale dlouho nepřicházel s žádnou aktualizací, Midjourney se dostalo daleko před něj. Až nyní s verzí DALL-E 3 by obě služby měly být srovnatelné.

Rozhodli jsme se to zkusit. Stejným způsobem, jako jsme dříve porovnávali nové verze Midjourney, jsme se teď podívali na DALL-E. Použili jsme stejné prompty (textová zadání) a můžete porovnat, co s nimi vyrobil Midjourney a co dokázal DALL-E.

V galerii uvidíte obrázky včetně promtů, v článku vždy s naším krátkým komentářem.

Porovnávejme

Hned u první série obrázků je vidět jedna zásadní vlastnost DALL-E. Odmítá kreslit známé osobnosti. U Midjourney sice už také Emma Watson nepřipomíná skutečnou herečku jako v předchozích verzích, ale v zadání ji neodmítne. U DALL-E jsme museli prompt změnit na black haired movie star.





První čtveřice: Midjourney. Druhá: DALL-E

Nemusí jít jen o osoby, DALL-E odmítá do svých obrázků přidávat i známé značky. Někdy se to povede, níže třeba najdete jeden výstup s Teslou, kterou nám v jiných případech odmítl. Ale třeba Netflix:

Ledňáček se Midjourney hodně povedl. DALL-E za ním nezaostává, jen ryba v zobáku působí ve všech ukázkách nepřirozeně. Obrázky jsme jinak nevybírali, tohle jsou vždy čtyři první, které DALL-E vytvořil. Dalšími pokusy a úpravami bychom jistě dosáhli lepších výsledků.



První čtveřice: Midjourney. Druhá: DALL-E

Série s astronautkou není u DALL-E špatná. Ale obrázek z Midjourney je hezčí. u DALL-E bychom si vyžádali další verzi. Také se nám vyplatilo jednoduše ho požádat, aby zkusil obrázek vylepšit. Tady je velká výhoda spojení s ChatGPT, se kterým se dá lidsky mluvit. Midjourney vyžaduje víc strukturované příkazy.



První čtveřice: Midjourney. Druhá: DALL-E