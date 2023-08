Srovnávací test powerbank s kapacitou 30 000 mAh. S tímhle kalibrem nabijete i notebook

S rostoucími kapacitami baterií telefonů a hektickou dobou není od věci s sebou vozit powerbanku, u které se nebudete muset bát o to, že by byla brzo vybitá. Proto jsme se tentokrát zaměřili na 30Ah modely.

Těžko budete hledat někoho, kdo má chytrý telefon a neví, co je to powerbanka. Mít u sebe mobilní baterii, která vás zachrání, když se stav baterky ve smartphonu či notebooku blíží k nule, je pro mnohé nezbytností.

Důležité je zamyslet se, jak velkou kapacitu vzít:

Ty nejmenší pod 5 000 mAh se hodí do dámských kabelek.

Větší 10 000 mAh zase do batůžků či brašen pro nabití telefonu či tabletu.

Chcete-li ale nabíjet notebook, už je lepší sáhnout alespoň po 20 000mAh modelu, který ten notebook nabije minimálně jednou.

S 30 000mAh powerbankou, která není zas o tolik větší, máte i rezervu na to, když powerbanku zapomenete dobít, nebo potřebuje na dlouhých cestách nabít i telefon.

Právě proto jsme se na ně zaměřili. Kritériem účasti v našem testu však nebyla jen kapacita, ale také dnes nezbytná přítomnost konektoru USB-C a podpora alespoň nějakého standardu pro rychlé nabíjení.



Jen pro představu, jak spletitý je svět rychlého nabíjení...

Tak vysokou kapacitu byste jen 5 V totiž nabíjeli opravdu hodně dlouho, a také určitě nechcete nabíjet připojené zařízení půl dne. Jak vidíte v našem testu, dá se 30Ah powerbanka s podporou Quick Charge a Power Delivery koupit už za sedm stovek.

Abecední seznam testovaných modelů Baseus Ambilight 65W Overseas Edition

Baseus Bipow 30000mAh 20W

BeePower BP-30PD 30000mAh

Epico E29 Power Bank

Fixed Zen 30, PD 20W, 30 000 mAh

Sandberg Powerbank USB-C PD 20W 30000

Swissten Black Core Power Bank 30 000 mAh

Swissten Power Line Power Bank 30000 mAh

Bez zbytečností

Dalším kritériem pro zařazení do našeho testu byla absence bezdrátového nabíjení Qi a solárních článků, aby byly powerbanky srovnatelné z hlediska vlastností. Bezdrátové nabíjení Qi může být pro majitele telefonů s touto funkcí zajímavým a pohodlným řešením, je však důležité si uvědomit některé nevýhody. Přítomnost cívek pro bezdrátové nabíjení znamená nutné zvětšení objemu a hmotnosti powerbanky.

Kromě toho dochází k větším ztrátám energie při bezdrátovém přenosu ve srovnání s kabelovým nabíjením, což je u powerbanky významnou nevýhodou. Také je potřeba brát v úvahu vyšší cenu a nutnost mít telefon pevně a rovně umístěný na přesném místě na powerbance.



U powerbanky Sandberg máte k dispozici jasně a rovnoměrně svítící světlo, což jistě uvítáte například při kempování



Powerbanka BeePower sice má světlo, ale méně svítící a použitelné spíše v nouzi

Co se týče solárních článků na powerbance, jejich přínos je diskutabilní. Nabíjení powerbanky pomocí solárního panelu je velmi pomalé a vyžaduje, aby byla powerbanka vystavena přímému slunci, což znamená také vysokým teplotám. Taková powerbanka může být užitečná například na chatě, kde ji můžete nechat přes týden dobíjet za oknem, nebo ji při dlouhých túrách můžete zavěsit na batohu. Nicméně není reálné očekávat zázračné výsledky, jde jen o doplněk, který vám poskytne pár procent energie navíc.

Čím vyšší nabíjecí výkon, tím rychlejší nabití zařízení, ale také tím vyšší ztráty při nabíjení a s nimi související dostupná kapacita

Co je ovšem u powerbanky opravdu důležité, je konektor USB-C, který vám poskytne celou řadu výhod. Jak samotný konektor, tak i kabely umožňují průtok vyšších proudů než u Micro-USB. Jeho přítomnost je navíc nutná také pro podporu standardu Power Delivery neboli USB-PD. Ovšem i tak si musíte dát při výběru powerbanky pozor – ne všechny USB-C powerbanky USB-PD podporují, dokonce se můžete setkat i s takovými, které podporují USB-C jen jako vstup.

Obzvláště u levných modelů je proto důležité důkladně studovat specifikace, ideálně přímo na webových stránkách výrobce.

Klíčová kapacita

Kapacita powerbanky je udávána ve stejných jednotkách mAh jako u nabíjecích baterií. Tato hodnota uvádí, kolik miliampér je powerbanka schopna dodat za jednu hodinu, než se zcela vybije. Je však důležité si uvědomit, že tato hodnota se vztahuje přímo na akumulátory uvnitř powerbanky a odpovídá napětí 3,7 V (u powerbanky Baseus Ambilight 3,8 V). Tato hodnota vůbec nezohledňuje efektivitu obvodů v powerbance, které převádějí napětí z 3,7 V na potřebných 5 V nebo vyšší.

To v praxi znamená, že reálně dostanete z powerbanky méně energie, než je její deklarovaná kapacita. K dalším ztrátám energie dochází také při konverzi napětí. Pokud například má baterie vašeho telefonu kapacitu 5 000 mAh, nelze předpokládat, že se z 30 000 mAh powerbanky nabije šestkrát. Reálně lze očekávat nabití telefonu přibližně čtyřikrát, v závislosti na efektivitě DC-DC měničů, řídicích obvodů a kvalitě kabelů a konektorů použitých při nabíjení.

Jediná powerbanka Sandberg v našem testu poskytovala vyšší kapacitu, než deklarovala, a to nejspíše jen proto, že výrobce použil články s vyšší kapacitou. Například taková BeePower poskytla výrazně méně energie, než je na ní udáváno. U ní je to kompenzováno nízkou cenou, což rozhodně nelze říci o powerbance Epico E29.

Kvalita konstrukce

Co se týče snadné přenositelnosti powerbanky, nezáleží pouze na jejím čistém objemu a hmotnosti, ale také na jejím tvaru. Nejskladnější, ale zároveň nejdražší je co nejtenčí provedení.

Svou roli může hrát také materiál použitý na povrchu powerbanky. Kovový vypadá elegantně a powerbanka je odolnější, ale má také několik praktických nevýhod. Například může poškrábat, nebo dokonce poškodit jiné zařízení pohozené společně v batohu. Kovová powerbanka je rovněž náchylnější k poškrábání a oděrkám. Nepotěší ani levné plasty s ostrými hranami a stejně tak nepraktické jsou lesklé povrchy, které jsou citlivé na otisky a škrábance. Ideální jsou kvalitní plasty, zaoblené tvary a příjemně měkčené povrchy, jako má například powerbanka, která skončila v našem testu jako druhá.

I když je u moderní powerbanky samozřejmostí port USB-C, žádoucí je, aby šla nabíjet i přes Micro-USB, případně Lightning, který ocení majitelé iPhonů. Ne vždy totiž můžete mít po ruce USB-C nabíječku a další porty vám tak dávají možnost snadného nabití powerbanky prakticky kdekoli a bez použití otravných redukcí. Každá powerbanka má také jako výstup alespoň jedno klasické USB-A, většinou však dvě a vítěz našeho testu dokonce čtyři. Dvě USB-A jsou ideální, stejně jako to, aby měly stejné vlastnosti, ať nemusíte pokaždé zkoumat, který z nich podporuje Quick Charge a další protokoly.

Rychlé nabíjení

Platí přímá úměra, kdy čím vyšší kapacitu má powerbanka, tím důležitější je, zda podporuje pro své nabíjení alespoň základní standardy pro rychlé nabíjení, jako je Qualcomm Quick Charge nebo USB-PD (Power Delivery). To je dobře vidět na extrémních rozdílech v našem testu – zatímco nejrychlejší powerbanka se dobije za tři hodiny, nejpomalejší to trvá téměř devět a půl hodiny. A to v testu nemáme takové, které podporují nabíjení pouze pěti volty, tam byste mohli očekávat dobu nabíjení atakující 14 až 20 hodin.

I seberychlejší powerbanka vám ale bude trvat dlouho nabít, pokud použijete slabý USB adaptér. Obecně je nejrychlejší způsob nabíjení pomocí moderního USB-C adaptéru od notebooku (pokud podporuje USB-PD), nebo nabíječky podporující Quick Charge či jiný standard pro rychlé nabíjení.

Nekupujte vysokokapacitní powerbanky ať už bez konektoru USB-C, či bez podpory standardů pro rychlé nabíjení

Pod pojmem rychlé nabíjení si můžete představit proces, kdy se nabíjecí zařízení dotáže své nabíječky prostřednictvím datových vodičů na podporované protokoly a profily a vybere ten s nejvyšším výkonem. Poté dochází například k zvýšení napětí na 12 V, aby se předešlo vysokým proudům – to vede k ohřevu a ztrátám. Pro nabíjení s výkonem 18 W je tedy potřeba pouze proud 1,5 A, zatímco při napětí 5 V by musel být proud přibližně 3,6 A.

Má to však i své stinné stránky. Při takových vysokých napěťových rozdílech (konverze z 3,7 V na 12 V a zpět) dochází ke ztrátám u DC-DC měničů v nabíječce a zařízení. Například standardy Huawei SCP nebo Quick Charge 4.0+ umožňují rychlé nabíjení až 20W při napětí 4,5 až 5 V, což odpovídá proudům až 4,5 A. Tímto způsobem postupně testují proudy při různých napětích a na základě úbytku napětí zařízení dokážou vybrat opravdu vysoké proudy.



Většina powerbank v našem testu měla displej informující o stavu nabití, první dvě pak dokonce ukazují na využívané napětí při nabíjení

Pokud chcete powerbanku využívat pro nabíjení notebooku, nestačí se jen dívat po podpoře standardu USB-PD. Jde také o to, jaké maximální napětí a proudy powerbanka podporuje. Ideální je podpora až 20 V, což vám zaručí kompatibilitu se všemi notebooky s portem USB-C a podporou Power Delivery. Modernější, alespoň dva roky staré notebooky s Power Delivery, se však dokážou nabíjet i napětím 12 V, některé i 5 V, jen výkon je pak natolik nízký, že stačí pouze pro udržování chodu notebooku a stavu nabití jeho baterie.

S obyčejnou powerbankou tak notebook sotva udržíte při životě, s výkonnou jej rychle nabijete, a ještě na něm můžete současně pracovat. Jen počítejte s tím, že vysoká napětí a výkony také znamenají vyšší ztráty a tím i nižší poskytnutou kapacitu. To vědí i výrobci a s tím, jak přibývá notebooků zvládajících napětí 12 V, už začíná ubývat powerbank s podporou napětí 20 V. Někdy se však hodí mít notebook nabitý opravdu rychle.