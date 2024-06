Srovnávací test paměťových karet microSDXC. Vyhrála ta za 6 tisíc, ale jen trochu pomalejší stojí šestinu

Mobily, akční kamery, fotoaparáty, přenosné herní konzole, ale i malé počítače typu Raspberry Pi: těm všem chutnají paměťové karty. Vyzkoušeli jsme modely s kapacitou 256 GB a našli vítěze.

Nejkrásnější výhled vaší dovolené, zážitek, který si chcete uchovat, a telefon tvrdohlavě hlásí, že má plnou paměť a na další fotky, ba dokonce video, můžete zapomenout. Chcete nahrát na dovolenou více oblíbených her do konzole, nebo víte, že si vaše sportovní kamera neodpočine a nebude čas data přesouvat z karty do počítače.

Jenže jakou novou paměťovou kartu koupit? Všechny ale vypadají takřka stejně, nabízejí podobné parametry a příliš se neliší ani ceny. Výraznější rozdíly však nemusejí být na první pohled patrné, a tak jsme si hlavní konkurenty pozvali do našeho testlabu. Dodejme, že testované karty s kapacitou 256 GB stojí zhruba od šesti do dvanácti stovek.

Abecední seznam testovaných modelů Delkin Power

Lexar Fly

Lexar Play

Lexar Professional Gold

Samsung Pro Plus

Samsung Pro Ultimate

SanDisk Extreme

SanDisk Extreme Pro

Verbatim Premium

Rychlosti a standardy karet

Tu nejdůležitější informaci a vlastně rovnou i radu zmíníme hned v úvodu: pokud nepůjdete vyloženě po nejnižší ceně a zvolíte kartu, u které výrobce deklaruje označení U3 či V30, pak nesáhnete vedle. Drtivá většina zařízení využívajících microSDXC karty bude s rychlostí čtení i zápisu spokojena. Výrobci se takřka vždy chlubí rychlostmi sekvenčního čtení a zápisu svých paměťových karet. U levnějších modelů se ale často setkáte jen s jedním údajem, a sice čtením, což je hodnota vyšší.