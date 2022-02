Srovnávací test odolných telefonů do 8 000 Kč. Žádný propadák, některé přidají laserové měření či termovizi

Vybrali jsme sedm odolných telefonů, které nejsou dražší než 8 000 Kč. V tomto segmentu pochopitelně není takový přetlak jako u běžných telefonů, takže je cenový rozptyl trochu větší. Skvělé je, že ani jeden z telefonů není vyložený propadák, naopak, každý si najde zákazníka.

Asi půjdeme proti logice srovnávacího testu, ale v tomto případě opravdu pořadí není až tak důležité. Zásadní rozdíly jsou povětšinou dány tím, že má každý výrobce trochu jiný přístup. Zjednodušeně řečeno: v testu najdete telefony s obří baterií 10 000 mAh a tomu nemůže střídmě vypadající telefon s „normálně“ velkou baterií konkurovat.

Proto vám doporučujeme, běžte spíše po pro vás klíčových vlastnostech a ty si vyhodnoťte. I to je jeden z důvodů, proč jsme dali ocenění poslednímu telefonu v testu. Aligator RX800 eXtremo za necelých 5 000 Kč je prostě povedený telefon, který bude někomu dělat dobrou službu.

Abecední seznam testovaných modelů Doogee S97 Pro (8/128 GB)

iGET Blackview GBV6600 Pro Thermo (4/64 GB)

Motorola Defy (4/64 GB)

myPhone Hammer Blade 3 (4/64 GB)

Samsung Galaxy XCover 5 (4/64 GB)

Ulefone Power Armor 14 (4/64 GB)

Co znamená odolný telefon?

Dříve byly odolné, chcete-li outdooro­vé, telefony jasně vymezené. Měly kolem sebe centimetr gumy a chlubily se krytím IP68. Jenže IP68 se dostává do stále více běžných telefonů, typicky jsou to třeba vlajkové lodě, ale rozhodně bychom je neoznačili za odolné telefony. Také armádní test MIL-STD-810 není doménou jen obrněnců. Svého času mělo tento test každé lepší LG, a to i u velmi civilně vypadajících telefonů, vzpomeňme třeba na skvělý LG Velvet:

Takže ty pravé odolné telefony, které jsou opravdu určeny do nepohody a vydrží i hrubší zacházení, jsou vesměs rozpoznatelné tak, že je takto klasifikuje sám výrobce. Už ani ten centimetr gumy nemusí být pravda. Může tedy nastat paradoxní situace, kdy vedle sebe bude obrněný tank a civilně vypadající telefon, přičemž oba budou mít IP68 a MIL-STD-810. Čistě technicky je jejich odolnost totožná, prakticky je ale rozdíl obrovský. Odolný telefon často používá displej, který je lehce zapuštěný pod gumový nebo plastový okraj.



Stačí pořádně zabrat nehtem a zatěsněný šuplík na karty vytáhnete. Na prvním snímku je telefon Doogee, ale stejné řešení používá i Ulefone, myPhone Hammer a iGET. Aligator má šuplík na karty hodně zapuštěný, nehtem sice vypáčíte krytku, ale pak už to bude chtít na pomoc kancelářskou sponku, nebo jehlu (součást balení).

Tělo bývá plastové, případně potažené gumou, takže při pádu spíše nepraskne a netrpí na škrábance, případně nejsou tolik vidět. Dalo by se říct, že je to praktičtější telefon. Když vezmeme naši imaginární dvojici telefonů, tak víkendovou cestu po prašných cestách, zmoknutí a poválení ve štěrku přežijí oba, ale ten odolný bude na konci vypadat o něco lépe. K odolnému telefonu si tedy můžete dovolit více, snese hrubší zacházení a má větší šanci na přežití v extrémních podmínkách. Přesto nejde o nezničitelná zařízení, mají svoje limity, za které byste neměli chodit.

Stupně krytí a certifikace

Pokud bychom se ale drželi věcné stránky věci, jsou telefony se zvýšenou odolností nejčastěji certifikované krytím IP68, případně IP69K. Rozklíčování dvojčísla je poměrně jednoduché: první číslo určuje stupeň krytí proti nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Nebezpečný dotyk se spíše řeší u elektronických zařízení, kde hrozí třeba úraz proudem nebo nějakou rotující částí, u telefonů to není až tak podstatné. Vniknutím cizích předmětů se přitom rozumí třeba i prach. Číslo 6 představuje nejvyšší stupeň ochrany proti nebezpečnému dotyku a chrání i proti vniknutí prachu. Čím nižší číslo je, tím je ochrana pochopitelně menší. Každé číslo má jasnou specifikaci, proti čemu přesně chrání, a dají se bez problémů dohledat na internetu.

Druhé číslo u krytí IP ukazuje odolnost vůči vniknutí kapaliny (vody). Opět, čím nižší číslo, tím menší ochrana. V našem případě jde o číslo 8, které značí ochranu proti potopení do vody, tedy že je zařízení schopné nepřetržitého potopení do vody, ovšem za podmínek, které stanový výrobce. Což prakticky znamená, že výrobce napíše maximální hloubku a čas. Číslo 9K má navíc ochranu proti tryskající vysokotlaké teplé vodě.

MIL-STD-810 je druhý certifikát, kterým se některé telefony mohou chlubit. Jde o specifikaci americké armády, která obsahuje řadu testů v různých úrovních. Typicky je to třeba odolnost vůči vibracím, zamražení a rozmražení, práce ve nízkých / vysokých teplotách nebo třeba práce v velkém magnetickém poli. Celý standard je poměrně obsáhlý a jsou v něm třeba testy pro letadla, které logicky telefony absolvovat nemohou. Každý výrobce tedy přesně specifikuje, které části standardu a v jakém rozsahu telefon splňuje.

U odolných telefonů není potřeba hledět na každý milimetr, proto výrobci klidně mohou dát baterii s kapacitou 10 000 mAh. Počítejte však se značnou tloušťkou zařízení

Zajímavé je, že MIL-STD-810 přímo nepokrývá odolnost vůči pádu nebo nárazu. Výrobci odolných telefonů to většinou řeší přidáním gumy nebo pružného plastu na exponovaná místa, takže materiál navíc absorbuje pád. Občas najdete i vlastní certifikáty nebo prohlášení, že telefon snese pád ze dvou metrů na beton atd. Pouze jeden model má certifikaci IK02, což je standardizovaný test odolnosti vůči nárazu, jehož přesné znění se dá opět dohledat.

Pamatujte ale na to, že odolnost není nezničitelnost. Certifikace počítají s ideálními podmínkami, které v reálném světě neexistují. Hloubku potopení berte s rezervou, stejně tak je rozdíl mezi hydrostatickým a hydrodynamickým tlakem, takže jedna dobře mířená vlna, a i vodotěsný telefon může být v křemíkovém nebi. Počítá se pochopitelně se sladkou vodou o určité teplotě, elektronika obecně nemá ráda vodu a už vůbec ne slanou.

Druhým parametrem je stáří zařízení, odolnosti vůči vodě a prachu je zpravidla docíleno nějakým lepidlem, těsněním atd. Tato řešení mají pochopitelně tendence stárnout a po několik letech (zaleží na tom, jak dostala za tu dobu zabrat) už nemusí svou funkci plnit na 100 %. A velký pozor na kovové piliny, kterou jsou přitahovány magnety u reproduktorů. Nastřádá-li se jich dostatečné množství, mohou proříznout nebo prodřít membránu a rázem je po voděodolnosti. Pokud tedy děláte v zámečnické dílně nebo jste kutil a často domlouváte nějakému železu bruskou, je na místě podívat se ještě po nějaké další ochraně.

Nečekaný komfort používání

Když si vzpomeneme na první odolné telefony, tak nám rozhodně nevytane na mysl mnoho pozitivního. Používat takový telefon nebylo nic příjemného a člověk občas utrousil i nějaké to sprosté slovo. Jenže čas pokročil a my se každý rok více a více radujeme z toho, že odolné telefony jsou stále více a jednodušeji použitelné. Je to vidět třeba na displejích: nejde o špičkové panely s přesným podáním barev a vysokými obnovovacími frekvencemi, to vám nebudeme lhát. Ale jsou krásně čitelné na slunci, některé mají dokonce extrémní maximální jas a jsou prostě dobře použitelné. Příliš se tu nedbá na barevnou věrnost, což je docela škoda, ale prostým pohledem na testované telefony nenajdete na displejích nic nečekaného.

Voděodoné telefony často měly problém s hlasitostí reproduktorů, ale i to už je pryč. Stereo reproduktory nečekejte, přesto s hlasitostí problém není. A překvapilo nás, jak dobře a nahlas umí některé modely hrát.



Hezký detail kabelu od telefonu myPhone: je opletený, když jej smotáte, dá se snadno sepnout, a hlavně má oboustranný konektor USB-A.

Z čeho máme ale vyloženou radost, je software. Žádná opulentní grafika, přeinstalovaných zbytečností je minimum a Android prostě funguje. Stran výkonu procesoru nečekejte žádné terno, ale máme tušení, že většina odolných telefonů nebude využívána ke hraní nebo střihu videa. Na denní agendu, vyřízení pracovních záležitostí a lehké odpočinutí u multimediální zábavy mají telefony hromadu výkonu a software běží svižně, aniž by se nějak zásadně zpomaloval. Je pochopitelně potřeba počítat s tím, že jde o relativně stále levné telefony, takže tu jistá omezení jsou, ale při běžném používání na ně narazíte jen občas.



Motorola Defy má přímo v balení široké textilní poutko. Ulefone a Doogee mají poutko také, ale je tenčí a nevypadá tak hezky.

Velmi dobrá výbava

Další milé překvapení spočívá v tom, že výrobci se nebojí dát to telefonu různé technologie. Doogee má v sobě integrovaný laserový měřič vzdáleností, iGET Blackview má zase plnohodnotný FLIR, tedy termokameru. Dovedeme si představit profese a situace, které takovéto vychytávky ocení. Telefon myPhone Hammer umí eSIM, což není standardem ani u daleko dražších klasických telefonů. Ulefone umí chytat FM rádio bez připojených sluchátek a Samsung nabízí uživatelsky vyměnitelnou baterii.



iGET Blackview obsahuje termokameru FLIR, kterou najde místa s vysokou teplotou třeba od zkratu nebo tepelné mosty u budov. Doogee S97 Pro má laserový měřič vzdáleností.

Překvapivě se dostalo i na bezdrátové nabíjení, a protože se v této kategorii nehraje úplně na milimetry tloušťky, najdete zde obří baterie. Ulefone nabízí akumulátor s kapacitou 10 000 mAh, Doogee a iGET mají 8 500 mAh. S výdrží tedy problém mít rozhodně nebudete. Kromě Samsungu mají všechny testované kusy čtečky otisků prstů, ke kterým v zásadě nemáme výhrady. Fungují rychle a zaškobrtnutí jsme se dočkali jen u telefonu Aligator. Super je, že všechny telefony umí i odemykání obličejem, které funguje na výbornou i v noci.



Samsung Galaxy Xcover 5 má jako jediný v testu uživatelsky vyměnitelnou baterii, ke které se dostanete po odloupnutí plastových zad.

Focení se také zlepšuje, ale pomalu

Tak nějak jsme předpokládali, že výsledky testování foťáků nás neohromí, a moc jsme se nespletli. Dobrou zprávou je, že za dne umí všechny primární foťáky bez použití přiblížení pořídit hezký snímek. Nemějte žádné umělecké ambice, jde jen o zachycení reality okolního světa, což odpovídá povaze testovaných telefonů. Pokud je tedy potřeba vyfotit otevírací dobu nebo zadokumentovat poražený strom či postavenou zeď na stavbě, můžete se na ně spolehnout. Devět z deseti fotek za dne bude velmi dobrých.

Některé modely nabízí 2× přiblížení, které ale ve většině případů končí neslavně. Byť zde najdete známé 48Mpx snímače, které u mnohých telefonů umí kouzlit i s přiblížením, tak tady štěstí nepokoušejte. Překvapivě nedobře si vedou telefony ve videích, zejména pokud jde o stabilizaci. A noční fotky jsou často sázkou do loterie, občas to vyjde, občas ne, a to i přestože mnohé modely mají specializovaný noční režim. Standardně špatné výsledky podává 2Mpx makro foťák, který je tu fakt jenom do počtu a kvalita snímků je prostě nevalná.

Občas si někdo vyláme zuby na focení portrétů s rozostřeným pozadím, ale na druhou stranu je otázka, jak moc bude tato funkce u odolných telefonů stěžejní. To stejné platí u selfie portrétu, či klasické selfie, byť i tady se testovaní docela činili.